الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مصرع 75 شخصًا خلال يومين فى معارك بمدينة الجنينة بدارفور

السودان
السودان

لقى أكثر من 75 شخصا مصرعهم في يومين بمعارك مدينة الجنينة في دارفور، وذلك حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، نقلا عن وكالة «فرانس برس»، فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

فيما أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن إجلاء موظفيها من إقليم دارفور عبر مطار الفاشر.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة أن فرنسا أجلت موظفين أممين ودوليين من مدينة الفاشر.

وقالت البعثة، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الشكر الجزيل لفرنسا لإجلائها موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية من الفاشر الليلة الماضية".

دارفور مدينة الجنينة إقليم دارفور مدينة الفاشر الامم المتحدة فرنسا

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