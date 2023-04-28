مصرع 75 شخصًا خلال يومين فى معارك بمدينة الجنينة بدارفور

لقى أكثر من 75 شخصا مصرعهم في يومين بمعارك مدينة الجنينة في دارفور، وذلك حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، نقلا عن وكالة «فرانس برس»، فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

فيما أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن إجلاء موظفيها من إقليم دارفور عبر مطار الفاشر.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة أن فرنسا أجلت موظفين أممين ودوليين من مدينة الفاشر.

وقالت البعثة، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الشكر الجزيل لفرنسا لإجلائها موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية من الفاشر الليلة الماضية".