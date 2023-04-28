معبر أرقين يستقبل المصريين القادمين من السودان (فيديو)

عرضت فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم، لقطات ترصد معبر أرقين يواصل استقبال المصريين القادمين من السودان.

توافد أعداد كبيرة من الجانب السوداني والمصري

وقال هشام عبد التواب مراسل “إكسترا نيوز”، إن الساعات الماضية شهدت حالة من الهدوء والسكون نظرًا لخروج جميع الحافلات من المعبر أمس، لكن الآن نشهد توافد أعداد كبيرة من الجانب السوداني إلى الجانب المصري، فضلًا عن وجود مجموعة من الرعايا من دولة الفلبين.

وأضاف أن المعبر يشهد وفود من دول أخرى مثل الصين، وعدد من الجنسيات وصلت إلى 50 جنسية، ووصل عدد الرعايا المصريين الذي تم إجلائهم إلى أكثر من 5300 مواطن، منهم أكثر من 1300 مواطن عبر النقل البري، وبالتأكيد لهذا أهمية كبيرة تكمن في معبر أرقين.