الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن نشاط مكافحة العدوي.. وكيل "صحة بني سويف" يتابع سير العمل بالمستشفيات

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة

تلقي الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم الجمعة، تقريراً من الدكتورة هناء حمدي مدير إدارة مكافحة العدوي بمديرية الصحة، تقرير عن نشاط مرور فرق مكافحة العدوى بالمستشفيات والإدارات الصحية وفريق العمل بالمديرية وذلك على مدار الأسبوع الماضي.

وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لتقديم الخدمة الصحية  ومتابعة تطبيق إجراءات مكافحة العدوى بالمستشفيات والوحدات الصحية.

- توعية مرضى الغسيل الكلوي عن طرق انتقال بعض الفيروسات المنقولة عن طريق الدم

وتبين من التقرير، تم عقد الاجتماع الشهري بمستشفى الحميات لمناقشة ما تم تنفيذه ورصده على مدار الشهر أثناء المرور، وتدريب تمريض وإشراف الغسيل الكلوي وتوعية مرضى الغسيل الكلوي عن طرق انتقال بعض الفيروسات المنقولة عن طريق الدم والوقاية منها، وتدريب تمريض وإشراف القسم الداخلي والعزل على الحصبة وطرق انتقال  العدوى بها واحتياطات مكافحة العدوى.

وتضمن التقرير المرور على مستشفى ناصر العام والذي جميع أقسام المستشفى ومتابعة توفير المستلزمات وجداول النظافة وإعادة تدريب تمريض الحضانة والتعقيم علي  الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى، والمرور على مستشفى ببا والتي تضمنت إعادة تدريب قسم الأطفال علي الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى، وتدريب تمريض قسم الكلي الصناعي، ومشرفات القسم علي أهمية التوعية عن كيفية انتقال فيروس سي وأهمية توعيه المرضي عن طرق الانتقال  حفاظا علي سلامة المرضي.

فيما تضمن التقرير المرور على مستشفى الواسطى المركزي بتدريب قسم العمليات والحضانات علي الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى، وعمل الاختبار حسب خطة التدريب الشهرية، ومستشفى سمسطا المركزي بإعادة تدريب قسم المعمل والدم علي سياسات مكافحة العدوي، ومستشفى الرمد بالمرور اليومي علي جميع أقسام المستشفى ومتابعة تطبيق إجراءات مكافحة العدوى.

- إعادة تدريب قسم الالتهاب الرئوي وقسم الحساسية والرعاية المركزة بمستشفى الصدر

ومستشفى الصدر بإعادة تدريب قسم الالتهاب الرئوي وقسم الحساسية والرعاية المركزة علي رأس العمل، وعمل اختبارات شفهية للتمريض، والمرور اليومي بمشاركة من إدارة المستشفى وفريق مكافحة العدوى لمتابعة تطبيق الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى والتأكد من توفير المستلزمات بالمستشفى.

فيما تم المرور على مستشفى الفشن المركزي، وإعادة تدريب قسم الحضانة على سياسات مكافحة العدوى وفصل النفايات وأهمية غسل الأيدي.

إدارة مكافحة العدوى الإدارات الصحية الدكتور محمد يوسف بني سويف فرق مكافحة العدوى مرضى الغسيل الكلوي

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