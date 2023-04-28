رئيس حزب صوت مصر: مصر صاحبة الريادة فى الشرق الأوسط (فيديو)

قال نصر سليمان، رئيس حزب صوت مصر، إن مصر دائمًا وأبدًا هي صمام الأمان والرائدة في الشرق الأوسط، معقبًا: "أي أزمات تحدث في أي دولة من دول الشرق الأوسط، تعتبر مصر هي الحاضنة لكل المواطنين من جميع دول العالم بفضل القيادة الرشيدة".

وأضاف سليمان، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن قيادات الدولة المصرية تتحمل دائمًا مسئولية جميع ما يحدث في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن مصر صاحبة الريادة في الشرق الأوسط من خلال نجاحها في التعامل مع الأزمات.

السودان دولة شقيقة وقريبة لنا في الحدود

وأوضح رئيس حزب صوت مصر، أن السودان دولة شقيقة وقريبة لنا في الحدود، وهناك إرث من الأخوة والمحبة الكبيرة عبر التاريخ.

وتابع رئيس حزب صوت مصر: "مصر هي أم الدنيا، وهتفضل أم الدنيا بفضل ربنا، ربنا يحفظ مصر والقائمين عليها، وتحيا مصر في كل وقت وكل حين".