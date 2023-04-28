مراسل "القاهرة الإخبارية": أم درمان تشهد عاصفة من القصف المتواصل

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" الوضع في مدينة أم درمان السودانية التي تعرضت لعاصفة من القصف.

وكشف عثمان الجندي، مراسل "القاهرة الإخبارية" أن هناك عاصفة من القصف في أم درمان ومناطق قريبة، منها محيط مبنى الإذاعة والتليفزيون وبالقرب أيضًا من المكان الذي يقطن به.

وأكد أن الدخان يتصاعد في مناطق أم درمان، والمناطق التي تضم معسكرات لقوات الدعم السريع.

وانقطعت مداخلة مراسل "القاهرة الإخبارية" من أم درمان، وأرجع مذيع "القاهرة الإخبارية" هذا الانقطاع أنه ربما يكون بسبب الاشتباكات الواسعة التي تحدث هناك.