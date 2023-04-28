بلينكن يبحث مع جوتيريش صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية والوضع فى السودان

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو حوتيريش، صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية والوضع في السودان.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية، يوم الخميس، أن الجانبين "بحثا أهمية استمرار حماية ميثاق الأمم المتحدة في ظل الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا".

وأشاد بلينكن بجهود جوتيريش وتعزيز مبادرة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وتابع البيان: "وبشأن السودان تعهد بلينكن بمواصلة العمل مع الأمين العام من أجل الإصرار على وقف دائم للعمليات القتالية وحماية المدنيين وضمان وصول الوكالات الإنسانية الأممية".

بالإضافة إلى ذلك، شدد بلينكن على "دعم الولايات المتحدة لحكومة شاملة وضمان الاحترام للنساء والبنات على خلفية القيود الأخيرة التي فرضتها حركة "طالبان" على الأفغانيات اللواتي يعملن مع الأمم المتحدة".

وأكد بلينكن لجوتيريش كذلك الدعم الأمريكي لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وبالامس تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، حول التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد من أجل "إنهاء مستدام" للقتال في السودان.

وحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، اتفق بلينكن ومحمد على أن استمرار قيادة الاتحاد الأفريقي لا يزال ضروريًا للضغط على القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، لوقف العمليات العسكرية "على الفور" والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وكان قد صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الإثنين الماضى، بأن الولايات المتحدة على اتصال وثيق مع القادة العسكريين السودانيين لمتابعة تطورات الأوضاع هناك.

وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة تضغط لتمديد وقف إطلاق النار، واستكشاف خيارات لإعادة الوجود الدبلوماسي القنصلي للسودان في أقرب وقت ممكن.

وكان قد حذر البيت الأبيض، من أن الوضع قد يزداد سوءًا في أي لحظة في السودان، مشيرًا إلى أن القوات البحرية الأمريكية تنتشر في المنطقة لتقديم أي دعم عند الحاجة بسبب الوضع في السودان.

وقال بيان البيت الأبيض: "ننسق لإجلاء أمريكيين من السودان بمساعدة المملكة العربية السعودية، كما أنه على الأمريكيين الراغبين بمغادرة السودان واستغلال الفرصة خلال اليومين المقبلين".