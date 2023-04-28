الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

دراسة: "جي بي تي" يمكنه التنبؤ بعوائد سوق الأسهم بتحليل عناوين الأخبار

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

أظهرت دراسة حديثة لباحثين في جامعة فلوريدا، أن "تشات جي بي تي" يمكنه التنبؤ بدقة بعوائد سوق الأسهم عبر تحليل عناوين الأخبار.

وقالت مجلة "بيزنس توداي" الهندية، أنه يمكن لـ "تشات جي بي تي"  التنبؤ بحركة أسعار الأسهم بدقة أفضل من البشر، و أنه  للدراسة لها آثار كبيرة على صناعة التمويل، مع إمكانية تغيير الأساليب المستخدمة للتنبؤ بالسوق واتخاذ قرارات الاستثمار، حيث يعمل الذكاء الاصطناعي على إحداث تحول في مختلف الصناعات، ولا يتم استبعاد القطاع المالي. 

وأوضحت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة فلوريدا أن "شات جي بي تي"، يمكنه التنبؤ بدقة بعوائد سوق الأسهم باستخدام تحليل المشاعر لعناوين الأخبار. 

واستفاد الباحثون من قدرات تحليل المشاعر في "شات جي بي تي" لتحليل عناوين الأخبار والتنبؤ بما إذا كانت أخبارًا جيدة أو سيئة أو غير ذات صلة بأسعار أسهم الشركات، ثم قاموا بعد ذلك بحساب النتيجة العددية وتوثيق الارتباط الإيجابي بين درجات "شات جي بي تي" والعائدات اليومية اللاحقة في سوق الأوراق المالية.

- هذا الاكتشاف لديه القدرة على تغيير الأساليب المستخدمة للتنبؤ بالسوق واتخاذ قرارات الاستثمار

وقالت الدراسة أن هذا الاكتشاف لديه القدرة على تغيير الأساليب المستخدمة للتنبؤ بالسوق واتخاذ قرارات الاستثمار، وللمساهمة في فهم مثل هذه التطبيقات في هذا المجال وإلهام المزيد من البحث حول دمج الذكاء الاصطناعي في الأسواق المالية.

 وأكدت نتائج الدراسة أنها تمكن أن تفيد المنظمين وواضعي السياسات، في فهم الفوائد والمخاطر المحتملة المرتبطة بالأسواق المالية.

- نتائج الدراسة قد تساعد في تطوير الأطر التنظيمية التي تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي في التمويل

وتابعت الدراسة أن تأثيرها يظهر على سلوك السوق ونشر المعلومات وتكوين الأسعار سيصبح مجالات اهتمام حرجة، ويمكن أن تساعد نتائج الدراسة في تطوير الأطر التنظيمية التي تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي في التمويل، ويمكن أيضًا لمديري الأصول والمستثمرين المؤسسيين الاستفادة من الدراسة من خلال تقديم أدلة تجريبية في التنبؤ بعوائد سوق الأوراق المالية.

 كما يمكن أن تساعد هذه الرؤية هؤلاء المهنيين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة في استراتيجيات الاستثمار الخاصة بهم، مما قد يؤدي إلى تحسين الأداء وتقليل الاعتماد على طرق التحليل التقليدية الأكثر كثافة في العمل.
 

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