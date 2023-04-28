الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استجواب 3 متهمين بتزوير المستندات والنصب على مواطنين بزعم تسفيرهم

تزوير مستندات
تزوير مستندات

تستجوب جهات التحقيق المختصة، 3 متهمين، بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب والتزوير من خلال الاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية. 

 

وتواجه جهات التحقيق المختصة المتهمين بمحضر التحريات الأمنية الأولية، التى كشفت أنهم زاولوا نشاط توظيف الأموال واستيلائهم على أموال المواطنين والنصب عليهم، وكونوا تشكيل قام بمزاولة نشاط واسع النطاق فى مجال الجريمة المنظمة، وتزوير الأوراق الرسمية الخاصة ببعض سفارات عدد من الدول وتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبى السفر للعمل بالدول الأوروبية، بمقابل مادى، لتسفيرهم للخارج.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج، من خلال تزوير المحررات الرسمية والأختام المنسوبة لبعض الجهات لتقديمها للسفارات المختلفة، مقابل مبالغ مالية.

 

وضبط بحوزتهم (بطاقة رقم قومى مزورة – 13 صحيفة حالة جنائية بأسماء أشخاص مختلفة - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية " – مجموعة من المستندات بعضها خالية من البيانات والأخرى بأسماء أشخاص مختلفة وجميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مزورة").

 

وبمواجهتهم اعترفوا بتزوير الأوراق المضبوطة بحوزتهم واصطناعها بالكامل باستخدام الأدوات المضبوطة من خلال برنامج إلكترونى "فوتوشوب" وترويجها على عملائهم.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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