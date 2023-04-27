محمد عفيفي عن حديث الشافعي بالعامية في "رسالة الإمام": طبيعي ووارد

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، إن الرواية والدراما التاريخية والفيلم التاريخي من أوائل مهامها توسيع دائرة الثقافة التاريخية.

محمد عفيفي: الرواية والدراما التاريخية من أوائل مهامها توسيع دائرة الثقافة التاريخية

وأضاف خلال لقائه مع الدكتورة صفاء النجار، في برنامج "أطياف" المذاع على قناة "الحياة"، أن حالة الجدل والاختلاف مع المسلسل التاريخي أو الفيلم التاريخي صحي جدًا لأنه سيدفع الناس ترجع تقرأ التاريخ، لذا هو حركة ونقاش مهم.

وعن وجود بعض الأخطاء في تفاصيل الأعمال الدرامية التاريخية، قال عفيفي، إن هناك مدرستين، مدرسة تقول إن الدراما التاريخية لازم تبقى كتاب تاريخ، ومدرسة تقول إنها رؤية درامية قائمة على التاريخ، مشيرًا إلى أنه من أنصار المدرسة الثانية.

وأردف: "لا يجب أن نجلد العمل الدرامي التاريخي، وإلا هنتوقف عن عمل دراما تاريخية، وأفضل في مرحلة كتابة السيناريو أن يتواجد مؤرخ في ورشة العمل، لا تعرض عليه الرواية بعد انتهاء الكتابة، ويجب أن يوجد خلال التصوير مستشار تاريخي وآخر أثري، حتى لا نقع في أخطاء فادحة في اللغة والأزياء والديكور والأثر".

وأكد عفيفي، أن العمل الدرامي التاريخي مجهد ومكلف، ولا يجب أن نقسو على صناع الأعمال الدرامية التاريخية، لأن القسوة ستؤدي لتوقف هذا النوع من الأعمال.

وأشاد بمسلسل رسالة الإمام، قائلًا: "المسلسل من الأعمال الجيدة جدا، وحتى أن بعض الانتقادات عن حديث الشافعي بالعامية، يمكن الرد عليها أنها شئ طبيعي ووارد ولا يجب الوقوف عنده، فأصدقائنا العرب عندما يحضروا إلى القاهرة، بيحبوا يتباسطوا معانا ويتكلموا باللهجة المصرية، لذا الأمر شيء طبيعي ووارد لا يجب الوقوف عنده".