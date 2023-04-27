حبس شاب بتهمة التحرش بطالبة جامعية في المقطم

قررت جهات التحقيق المختصة حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمه التحرش بطالبة جامعية في منطقة المقطم بالقاهرة.

كانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من طالبة بكلية حقوق جامعة القاهرة تبلغ من العمر 24 عاما، مقيمة في منطقة الأسمرات ضد شاب مجهول لها يستقل دراجة بخارية وخدش حيائها أثناء شرائها بعض المستلزمات من سوبر ماركت.

وباجراء التحريات من قبل رجال البحث بقسم شرطة المقطم، تم التوصل لهوية المتهم.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وتبين أنه عاطل يبلغ من العمر 24 عاما مقيم في حي الأسمرات وتم ضبط الدراجة البخارية وأقر بارتكابه الواقعة وتحرر محضر بالواقعة.