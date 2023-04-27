قناة الناس.. عويضة عثمان: القرض لبناء منزل يعد تمويلًا وجائز شرعًا (فيديو)

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن حصول المرء على القرض لبناء منزل أو شراء شقة يعد تمويلًا وليس فيه وجائز شرعًا، مؤكدًا أن هذا القرض ليس للترفه وإنما من باب الاحتياجات.

وأضاف الشيخ عويضة، اليوم الخميس، خلال حلقة جديدة من برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، ردًا على سؤال من متصلة تقول فيه: «عايزه أجيب قرض من البنك هبني بيه شقة و100 واحدة في الشارع قالوا لي ده ربا وحرام والبيت هيقع»، أن هذا من باب التمويل وجائز إن شاء الله، ولا شيء فيه.

وأوضح الشيخ عويضة، أن أكبر خطأ يقع فيه المرء أن يأخذ الفتوى ممن هو ليس أهلًا لها، وما يفسد الفتوى أن يذهب المرء بها إلى غير أهلها، مؤكدًا أن الفتوى ليست بالعاطفة ولكنها تحتاج إلى منهجية وعلم.

وعن مقولة استفت قلبك، أكد الشيخ عويضة أن تلك المقولة غير صحيحة وليست بهذه الصورة، فهي للعلماء وليست للعوام، لأن القلب أحيانًا يميل إلى الهوى، ولكن استفت قلبك أيها العالم، فعندما يأتي إليك نصان بأيهما يأخذ العالم، فهنا يستفتي قلبه بأيهما يأخذ.

وتساءل عويضة، ما فائدة الفقهاء عندما يستفتي كل مرء قلبه ما فائدة هؤلاء الذين نقلوا لنا التراث، مؤكدًا أن الصحابة أنفسهم كانوا يذهبون إلى من هم أعلم منهم ليفتوهم.