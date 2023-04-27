الخميس 27 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس.. عويضة عثمان: القرض لبناء منزل يعد تمويلًا وجائز شرعًا (فيديو)

الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن حصول المرء على القرض لبناء منزل أو شراء شقة يعد تمويلًا وليس فيه وجائز شرعًا، مؤكدًا أن هذا القرض ليس للترفه وإنما من باب الاحتياجات.

وأضاف الشيخ عويضة، اليوم الخميس، خلال حلقة جديدة من برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، ردًا على سؤال من متصلة تقول فيه: «عايزه أجيب قرض من البنك هبني بيه شقة و100 واحدة في الشارع قالوا لي ده ربا وحرام والبيت هيقع»، أن هذا من باب التمويل وجائز إن شاء الله، ولا شيء فيه.

وأوضح الشيخ عويضة، أن أكبر خطأ يقع فيه المرء أن يأخذ الفتوى ممن هو ليس أهلًا لها، وما يفسد الفتوى أن يذهب المرء بها إلى غير أهلها، مؤكدًا أن الفتوى ليست بالعاطفة ولكنها تحتاج إلى منهجية وعلم.

وعن مقولة استفت قلبك، أكد الشيخ عويضة أن تلك المقولة غير صحيحة وليست بهذه الصورة، فهي للعلماء وليست للعوام، لأن القلب أحيانًا يميل إلى الهوى، ولكن استفت قلبك أيها العالم، فعندما يأتي إليك نصان بأيهما يأخذ العالم، فهنا يستفتي قلبه بأيهما يأخذ. 

وتساءل عويضة، ما فائدة الفقهاء عندما يستفتي كل مرء قلبه ما فائدة هؤلاء الذين نقلوا لنا التراث، مؤكدًا أن الصحابة أنفسهم كانوا يذهبون إلى من هم أعلم منهم ليفتوهم.

قناة الناس القرض فتاوى الناس برنامج دار الافتاء

الأكثر قراءة

مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة خلال ساعات

بداية التوقيت الصيفي في مصر 2023

"جولدمان ساكس" يتوقع وصول النفط إلى 100 دولار للبرميل ويوصي بالاستثمار في التعدين

وزير خارجية بريطانيا يتصل بـ«شكرى».. ويشكر مصر على مساعدتها فى إجلاء البريطانيين من السودان

دراسة حديثة تكشف تداعيات الأفروسنتريك وسرقتها للتاريخ

"كنا نلهو".. ننشر أقوال المتهمين بالتعرض لسائحة وسط القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

كيف عرف المصريون البوذية قبل الميلاد؟

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «2-2»

وائل لطفي

هل نحن مستهدفون؟

مدحت بشاى

خطاب الأديان.. وإنسان الغد

عبد الرحيم طايع

فوضى الفتاوى الدينية مجددًا

القس رأفت رؤوف الجاولي

الهوة السحيقة بين التفاخر والقناعة

وليد صلاح

قدر الكبار

دهون الكبد

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

أبوالغيط ينتقد تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن إسرائيل

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء