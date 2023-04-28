مايو المقبل.. أنغام تقف على مسرح آرينا بالكويت والإمارات

تعيش المطربة الكبيرة أنغام حالة من الانتعاشة الفنية في الفترة الحالية، حيث تحي العديد من الحفلات في الدول العربية.

وتحيي أنغام حفلا غنائيا في الكويت على مسرح آرينا الكويت يوم 11 من مايو المقبل، وروجت للحفل من خلال حسابها الشخصي على "إنستجرام".

ونشرت أنغام عبر صفحتها الرسيمة على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام بوستر الحفل، وكتبت عليه: "وحشتوني نتقابل يوم 11/5 بمسرح آرينا الكويت ضمن فعاليات مهرجان صيف الكويت".

وتستعد المطربة أنغام لإحياء حفل في دبي السبت الموافق 20 مايو المقبل.