الكاتب إياد صالح يكشف كواليس اختيار قصة "الكتيبة 101"

كشف الكاتب إياد صالح، مؤلف مسلسل "الكتيبة 101"، كواليس كتابة المسلسل، قائلا: "استغرقت سنة كاملة في كتابة سيناريو المسلسل، حيث وفرت القوات المسلحة كافة التفاصيل المتعلقة بالقطاع 101 الموجود بشمال سيناء، حيث بدأ الحرب على الإرهاب في عام 2011 حتى وقت قريب".

وأضاف إياد صالح خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة الحياة، أن قصة المسلسل تبدأ من أكتوبر 2014 بحادث كرم القواديس وتنتهى بتصفية (أبو دعاء) في أغسطس 2016.

وأوضح أن القوات المسلحة قدمت ملف المنطقة من عام 2011 حتى عام 2021، معقًبًا: "وجدت معلومات يمكن أن تقدم في عدة مسلسلات في هذا القطاع فقط، حيث كانت القوات تكبر وتزداد كل عام، لمواجهة التنظيمات الإرهابية".

وأشار إلى أن التفاصيل في هذا القطاع كانت كثيرة، ولها علاقة بالعمليات العسكرية، والحرب على الإرهاب، وكذلك هجوم العناصر الإرهابية وتضحيات الأبطال.