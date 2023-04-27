وصول مجموعة جديدة من المصريين القادمين من السودان بعد نجاح إجلائهم

وصلت مجموعة جديدة من المصريين القادمين من السودان لقاعدة شرق، وذلك بعد نجاح السلطات المصرية في إجلائهم، ونقلت قناة "إكسترا نيوز" بثا مباشرا لوصولهم.

وأكدت الإعلامية نانسي نور، مراسلة "إكسترا نيوز"، من قاعدة شرق، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع "تغطية خاصة للقناة"، أن هناك تنسيقا وجهودا جبارة من المسئولين بمصر مع الجانب السوداني لتأمين المصريين بالسودان حتى يتم إجلاؤهم.

كثرة عدد الطلاب المصريين العائدين برحلات اليوم

وأشارت إلى أنه الملاحظ خلال الرحلات الماضية وصول نسبة كبيرة من الطلاب المصريين الذين يدرسون بالسودان والذين أكدوا أن وزارة التربية والتعليم، طمأنتهم حول مصير دراستهم بعد وصولهم لمصر.

وتابعت أن هذه الرحلة هي التاسعة لهذا اليوم، وتم تنظيم ممر شرفي للقادمين واستقبالهم بالورود والحلوى، كما يوجد خدمات طبية تقدم للقادمين من السودان على الطائرات التي تقلهم وفي المطار والمعابر، كما يوجد كراسي متحركة لإجلاء كبار السن والمرضى.