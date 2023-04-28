الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

جاليري بيكاسو يستضيف معرضين تشكيلين لدينا فاضل وعمر الفيومي الأربعاء المقبل

معرضين تشكيلين
معرضين تشكيلين

 يستضيف جاليري بيكاسو بالزمالك، المعرض التشكيلي للفنانة دينا فاضل والذي يأتي  تحت عنوان " عدن" بقاعة 1، والمعرض التشكيلي للفنان عمرو الفيومي بعنوان "وجوه المقاهي " ويفتتح المعرضان  في تمام السادسة مساء الأربعاء 3 مايو المقبل.

- "عدن"  لمحة الحب الأولى

 وجاء في بيان الفنانة دينا فاضل "دعونا نحول انتباهنا عن الخطيئة والإغراء لبعض الوقت إلى قصة الحب التي حدثت في حديقة الحياة المقدسة هذه، في اللحظة الأولى رأى الإنسان الله ورأى الله الإنسان، وفي اللحظة الأولى ، وقع آدم في حب حواء ، رقصتهم الأولى و حركة جفونهم لأول مرة علي الطبيعة ، مع الحيوانات وسكن في أسرار شروق الشمس، أغمض عينيك واتصل بالأرواح الأولى هنا على هذه الأرض، فنحن جميعًا متصلون كلنا واحد.

- معرض وجوه ومقاهي

فيما تقول الناقدة حنان عقل عن وجوه ومقاهي  "يتحدث عمر الفيومي دائما عن ارتباطه بالمقاهي الشعبية والبيوت القديمة، والوجوه، ولهذا كانت هذه الثيمات الثلاث تشكل الطابع الفني المميز لمعظم أعماله.

وتشير "عندما ارتبط في طفولته بالمقاهي وجلس هناك يراقب وجوه الناس وتصرفاتهم، كان يرى أفراحهم وأتراحهم وما يعتمل في صدورهم من مشاعر، وهو لا يعرف وسيلة للتعبير عن ذلك أفضل من ريشته التي سجل بها ما خزنته ذاكرته، فهو أحيانا ما يرى دواخل النفوس، فيرسم شخوصا جالسه لا تظهر ملامحها لكن وضعية أجسادها تتحدث عن دواخلها تلك، وما يعتمل في نفوسها.

و تلفت عقل إلى ان "عندما يرى الفيومي وجوه الناس ويتأملهم طويلا، يعود إلى مرسمه ليخط هذه الوجوه كما رآها وشعر بها، فهو أحيانا يرى ببصيرته النفوس المزيفه وبتأثير ذلك يرسم رؤوسها وقد نبتت لها قرون ملتهبة، وفي أحايين كثيرة يرى الجمال في تلك النفوس فيرسم زهورا تحوم حول وجوهها، وهالات مضيئة فوق رؤوسها.

- أبرز المعلومات عن دينا فاضل

ودينا فاضل فنانة تعبيرية تستسلم للعالم الروحي الذي يغذي أعمالها الفنية بتدفق غامض. يسمح استخدام الوسائط المختلطة في عملها للفرد بالسفر بكل الحواس إلى عالم آخر.

حصلت دينا على العديد من الجوائز في مجال الفن والتصميم حيث كانت أول مسابقة رسم لها في سن الثالثة، ولدت دينا وترعرعت في المملكة المتحدة وعاشت عدة سنوات في قطر وتعيش الآن في مصر.

 أقامت دينا عدة معارض فردية تشهد رحلة من الفوضى إلى الحب. انضمت إلى العديد من المعارض الجماعية الوطنية والدولية ، مثل مصر والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة ، وظهرت أعمالها في أحدث معرض دبي 2022.

- عمر الفيومي

 هو من مواليد الجيزة 1957تخرج فى كلية الفنون الجميلة 1981 قسم التصوير الجداري، كما تخرج فى أكاديمية ريبين للفنون مدينة سان بطرس برج - بالاتحاد السوفيتي.

و شارك فى الحركة التشكيلية منذ تخرجه وحتى الآن، أقام العديد من المعارض الفردية و العامة، بالأضافة لمقتنياته بمتحف الفن الحديث بالقاهرة ومتحف مدينة أسن فى ألمانيا.

و نجد له اعمال جدارية بمدينة قازان فى جمهورية روسيا الاتحادية وعمل جداري بالفسطاط في القاهرة.

جاليري بيكاسو دينا فاضل عمرو الفيومي لمحة الحب الأولى معرض وجوه ومقاهي

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