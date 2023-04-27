فرحات لـ"القاهرة الإخبارية": مبادرة "إيجاد" بالسودان تتسم بالغموض

كشف الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، عن تفاصيل مبادرة إيجاد لوقف إطلاق النار.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الخميس، إن الهدنة هدفها مد الهدنة القائمة لمدة 3 أيام جديدة، بجانب دعوة طرفي الصراع للجلوس عن كل طرف.

وأضاف أن هدف المبادرة حتى الآن غير واضح هل هى هدنة إنسانية أم مبادرة سياسية، مؤكداً أن مبادرة إيجاد تتسم بالغموض.

وأشار إلى أن الأيام المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة في الأوضاع، في حال جلوس الطرفين معاً على مائدة المفاوضات.

وأكد أن الشعب السوداني سيكسب معركته الوطنية بوقفة صلبة مع قواته، وأن تحركات الميليشيا المتهورة تزيد الخسائر على الأرض.