للإهمال والتقصير.. محافظ الشرقية يُقرر إحالة العاملين المقصرين فى عملهم بالمنشآت الخدمية للتحقيق

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق؛ لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجئ على المنشآت الخدمية المختلفة لتحقيق الانضباط في منظومة العمل، وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ قام عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلى المنشآت الخدمية بمركز مشتول السوق؛ لمتابعة سير انتظام العاملين بها، والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة.

وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم تواجد 17 من العاملين بمقر المركز الطبي بكفر إبراش التابع للإدارة الصحية بمشتول السوق، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل، وعدم تواجد 2 من العاملين بمقر الوحدة الصحية التابعة للإدارة الصحية بمشتول السوق، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل، كما تبين عدم حضور 5 من العاملين بالوحدة، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب، وعدم تواجد 16 من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية المناصرة التابعة للإدارة الصحية بمشتول السوق، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل كما تبين عدم حضور 4 من العاملين بالوحدة وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب، وعدم تواجد عامل من العاملين بمقر مركز شباب قرية نبتيت التابع لإدارة الشباب والرياضة بمشتول السوق، وتم التسديد قرين اسمه بما يفيد ترك العمل.

ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير، لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.

وفى سياق متصل، قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق؛ لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.