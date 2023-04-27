الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية: نسعى بكل عزم لتحقيق المستهدف من توريد القمح هذا العام

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جهود اللجنة العليا المشكلة للإشراف على استلام محصول القمح، حيث قامت هيئة سلامة الغذاء تحت إشراف المهندسة حنان عامر مدير فرع الهيئة بالغربية، بالمرور ومراقبة سير عمليات التوريد وانتظامه، حيث تم المرور على الصوامع والشون داخل نطاق المحافظة، والتواصل مع الموردين وتذليل كل العقبات.

كما تلقى المحافظ تقريرًا من المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بانتظام توريد القمح واستلام الشون والصوامع لعدد ٥٢٠٠ طن من القمح منها ١١٣١ طنًا من البنك الزراعي، ٢٥٢٢ طنًا من شركة المطاحن، ١٥٤٦ طنًا من الشركة المصرية القابضة.

وأكد رحمي أن المحافظة تسعى بكل عزم لتحقيق المستهدف من توريد محصول القمح هذا العام، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتيسير استلام المحصول وتخزينه بطريقة سليمة وصحية حتى نهاية الموسم داخل ٢٢ موقعًا تخزينيًا (صوامع، وهناجر، وشون) تم تجهيزها على مستوى مراكز المحافظة لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، منذ بداية أعمال التوريد، طبقًا للمواصفات ووفقًا للضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، موجهًا كل الأجهزة المعنية بتقديم كل أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين وموردي الأقماح.

رحمي المحافظة تسعى عزم لتحقيق المستهدف توريد محصول القمح

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