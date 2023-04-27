الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير الصحة: الاستجابة لـ96% من الشكاوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الاستجابة والتعامل مع 96% من الشكاوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، بالتعاون مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين التابعة لوزارة الصحة والإدارات التابعة لها بالمحافظات، وذلك في الفترة من شهر يناير حتى نهاية مارس لعام 2023.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إجمالي عدد الشكاوى الواردة لمكتب خدمة المواطنين خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 18 ألف و579 شكوى، وجاري العمل على حل 744 شكوى، مؤكداً على التنسيق الدائم بين وزارة الصحة ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، لضمان سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأكد "عبدالغفار" على العمل الدائم على خفض المدة الزمنية للرد على الشكاوى والتعامل معها، موضحاً إنجاز الشكوى في مدة أقصاها 72 ساعة، حرصاً على رفع معدلات رضاء المواطنين، مشيراً إلى التعاون الدائم والفعال بين إدارات خدمة المواطنين بالقطاعات والهيئات ومديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات.

ومن جانبه لفت مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين، حسن مدين، إلى حرص الوزارة على تنمية مهارات ورفع كفاءة العنصر البشري من العاملين بصفة مستمرة، بما يخدم المنظومة الصحية ويعود بالإيجاب على مصلحة المريض المصري، وذلك من خلال عقد دورات تدريبة دورية للعاملين بإدارات خدمة المواطنين بالوزارة وقطاعاتها وهيئاتها المختلفة، لصقل مهاراتهم في آليات سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

يذكر أنه يمكن للمواطنين تقديم الشكاوى من خلال:
- البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx  
- تطبيق فى خدمتك على الهاتف المحمول، والذي يتيح تسجيل الشكوى ثم الحصول على رقم للشكوى، والتسجيل برقم سري يمكن من خلاله متابعة ما تم من إجراءات فى الشكوى المقدمة 
-الخط الساخن الثابت برقم 16528 والذى يمكن من خلاله التواصل مع أحد العاملين المختصين بتلقى الشكاوى.
-البريد الإلكترونى [email protected] 
- مسح QR Code

وزير الصحة منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة مجلس الوزراء العام الجاري منظومة الشكاوى شكاوى المواطنين

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