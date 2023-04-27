عامل يتهم شخصين بإشعال النيران بمحصول القمح في المنوفية

حرر عامل محضر يتهم فية مزارعان بإحراق محصوله من القمح بسبب خلافات سابقة، وعقد مجالس عرفية لمحاولة حلها دون جدوى، بدائرة مركز تلا التابع لمحافظة المنوفية، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وانتقلت قوة من مركز شرطة تلا برئاسة أحمد عبد القوي رئيس المباحث، والذي تبين له نشوب حريق بكمية من محصول القمح بأرض زراعية، بمدينة تلا، ملك “م، م، ر 50 عامل”، وتم إخماد الحريق والذي تسبب في إحداث تلفيات بسيطة بالمحصول، وبسؤال مالك الأرض اتهم كلا من “س، ا، ا 48 سنة مزراع”، “ع، م، ب 50 عاما مزارع”، مقيمين ذات المنطقة، بإشعال النيران في المحصول لخلافات مالية بينهم.

ترجع تفاصيل وأحداث الواقعة إلى تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز شرطة تلا، يفيد ورود بلاغ من عامل لدية أرض زراعية ملكيته بقيام احد الأشخاص، باحتراق جزء من محصول القمح، وذلك بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق مدعومة بقوة أمنية لتحقيق في الواقعة، واتهم مالك الأرض آخرين بينهم خلافات مالية لتسببهم بحريق محصول كما جاء في نص البلاغ المقدم.

وقامت القوة الأمنية التابعه لمركز تلا بتحرير محضر بالواقعة حمل رقم 6333 إداري لسنة 2023 إداري مركز و تمكنت القوة الأمنية ضبط المتهمان وأثناء استجوابهم أنكرا الاتهامات لذات الخلاف، الذي ذكره المبلغ، واتهما الشاكي بالضغط عليهما لوجود خلافات مسبقة وجلسات عرفية بينهم دون اتفاق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، والتي طلبت تحريات المباحث حول الحادث.