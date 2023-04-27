يوسف أيوب: هناك خطة وطنية لتوفير الرعاية الكاملة للمصريين بالسودان

قال الكاتب الصحفي يوسف أيوب، إن مصر انتهجت نهجًا سياسيًا ودبلوماسيًا لعودة المصريين من السودان، وتوفير الرعاية اللازمة لهم، في ظل تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن ما يحدث بالسودان هو شأن داخلي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لـ "تغطية خاصة"، لقناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تؤكد على أن الحفاظ على أمن واستقرار السودان لحقن الدماء، مشيرًا إلى أن هناك خطة وطنية تم وضعها من قلب الدولة المصرية ومتابعتها من قبل الرئيس لتوفير سبل الرعاية الكاملة لكل المصريين بالسودان.

توفير نقاط تجمع للمصريين بالسودان

وتابع، أنه كان هناك نداء للمسئولين بالسودان لتوفير نقاط تجمع للمصريينن وتم تنفيذ الخطة الوطنية للإجلاء، وما يحدث اليوم يؤكد أن السياسة المصرية تعمل بشكل سريع لعودة كل المصريين وتوفير كل الإمكانيات لمساعدة الأشقاء العرب والدول الصديقة لإجلاء رعاياها.

وعن التحديات التي واجهتها الدولة، قال إن أجهزة الدولة تتعامل مع وضع شديد التعقيد وهناك موجهات شديدة على الأرض، والوضع الأخر أن الجالية المصرية ليست قليلة والسودان دولة كبيرة والمساحات بين المدن ليست قليلة والوضع ليس مثالي، وكان يتطلب أن يكون هناك تنسيق من لجنة الأزمة والسلطات السودانية لتوفير ممرات آمنة لتحريك المصريين من أماكن تمركزهم.