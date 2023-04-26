نائب "التنسيقية": تنمية سيناء أولوية قصوى للأمن القومي المصري

أكد النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تنمية سيناء أولوية قصوى للأمن القومي المصري، والتي تعد حق للمصريين بأن ينعموا بخيرات أرض الفيروز، قائلا: "أرض سيناء كل شبر فيها تم ترويته بدماء الشهداء للدفاع عنها سواء في محاربة الاحتلال أو في مكافحة الإرهاب وهذه الدماء التى لن ينساها المصريين هى الدافع الأساسي لبذل كل الجهد و تسخير كل الإمكانيات للإسراع بوتيرة التنمية التى ستكون القاعدة لإغلاق اي فجوة يريد أن يتسلل منها الإرهاب مرة أخرى".

وأضاف القط في تصريحات صحفية له، أن الإرهاب والتنمية لا يجتمعان في أي مكان وما شهدناه من إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي انتهاء الإرهاب من سيناء وعودة مظاهر الحياة الطبيعية و انطلاق مرحلة التنمية في كافة المجالات وما يقوم به أهلها من العودة إلى ممارسة كافة أنماط الحياة الطبيعية وهو ما ظهر في مائدة إفطار شهر رمضان، وما شهدناه من قيام مجموعة من الشباب من إطلاق ماراثون بالدراجات من القاهرة الى العريش، وهو ما يجعلنا نكون أكثر حماسا بأن هذه الأرض سيعود لها الخير والرخاء وستشهد ازدهارا يجعلها محط أنظار العالم للأمن والأمان.



وشدد القط، أن أرض الفيروز ستصبح مركزا للاستقرار في المنطقة بعد أن كان مخططا لها أن تكون مركزا للتوترات، ومقصدا سياحيا واستثماريا ينعم المصريين بخيرها، بعد أن كان مخططا لها أن تكون مقصدا لإيواء فلول الارهاب من كل مكان، موجها تحية اعتزاز وتقدير لقواتنا المسلحة العظيمة وشرطتنا الباسلة فلولا ما بذلوه من تضحيات ما استطعنا أن ننتقل من محاربة الإرهاب بالسلاح إلى مكافحة الإرهاب والقضاء عليه بالتنمية.