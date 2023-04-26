محمد الضويني: إدارة الجامع الأزهر نفذت الخطة الدعوية التى وضعت خلال رمضان

أشاد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، بجهود القائمين على الجامع الأزهر والرواق الأزهري طوال شهر رمضان، مؤكدا أن جميع العاملين بذلوا جهودا مضنية طوال شهر رمضان، ظهر الجامع خلالها بصورة مشرفة عبر وسائل الإعلام وكان وجهة لآلاف المسلمين والمهتمين طوال الشهر الكريم.

وقال وكيل الأزهر الشريف، في بيانه، إن إدارة الجامع الأزهر نفذت الخطة الدعوية التي تم وضعها قبل شهر رمضان بحذافيرها، بل وزاد عليها الكثير من اللمسات والإبداعات في استقبال المصلين ورواد الجامع الأزهر خلال الدروس والملتقيات الفقهية التي تم تنظيمها على مدار الشهر المبارك.

ولفت إلى أن تنظيم آلاف وجبات الإفطار اليومية داخل الجامع الأزهر؛ لَيدعوا للفخر بما حدث من حسن التنظيم وحسن الاستقبال للطلاب الوافدين، مشيدا بطريقة حجز الطلاب إلكترونيا للحصول على وجبات الإفطار، ووصول الوجبة لكل طالب تم تسجيل اسمه عبر بوابة الأزهر الشريف.

وأشار إلى الصورة المشرقة التي ظهر عليها الجامع عقب الانتهاء من الإفطار وعودة الجامع الأزهر يوميا في دقائق معدودة لما كان عليه قبل الإفطار من تنظيف وتطهير وتعقيم، كل هذا في وقت يسير لا يتجاوز الدقائق المعدودة بين أذاني المغرب والعشاء، والاستعداد والتجهيز لصلاتي العشاء والتراويح.

وشدد د. الضويني على أن القائمين على إدارة الجامع الأزهر يستحقون جميعا الشكر والتقدير، لما بذلوه طوال شهر رمضان بجميع الفعاليات ومنها ما تم تجهيزه خلال 7 احتفالات كبرى، واختيار الضيوف وتنسيق الفعاليات بكفاءة ودقة عالية.