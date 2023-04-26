الأربعاء 26 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

محمد الضويني: إدارة الجامع الأزهر نفذت الخطة الدعوية التى وضعت خلال رمضان

وكيل الأزهر..د. محمد
وكيل الأزهر..د. محمد الضوينى

أشاد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، بجهود القائمين على الجامع الأزهر والرواق الأزهري طوال شهر رمضان، مؤكدا أن جميع العاملين بذلوا جهودا مضنية طوال شهر رمضان، ظهر الجامع خلالها بصورة مشرفة عبر وسائل الإعلام وكان وجهة لآلاف المسلمين والمهتمين طوال الشهر الكريم.

وقال وكيل الأزهر الشريف، في بيانه، إن إدارة الجامع الأزهر نفذت الخطة الدعوية التي تم وضعها قبل شهر رمضان بحذافيرها، بل وزاد عليها الكثير من اللمسات والإبداعات في استقبال المصلين ورواد الجامع الأزهر خلال الدروس والملتقيات الفقهية التي تم تنظيمها على مدار الشهر المبارك.

ولفت إلى أن تنظيم آلاف وجبات الإفطار اليومية داخل الجامع الأزهر؛ لَيدعوا للفخر بما حدث من حسن التنظيم وحسن الاستقبال للطلاب الوافدين، مشيدا بطريقة حجز الطلاب إلكترونيا للحصول على وجبات الإفطار، ووصول الوجبة لكل طالب تم تسجيل اسمه عبر بوابة الأزهر الشريف.

وأشار إلى الصورة المشرقة التي ظهر عليها الجامع عقب الانتهاء من الإفطار وعودة الجامع الأزهر يوميا في دقائق معدودة لما كان عليه قبل الإفطار من تنظيف وتطهير وتعقيم، كل هذا في وقت يسير لا يتجاوز الدقائق المعدودة بين أذاني المغرب والعشاء، والاستعداد والتجهيز لصلاتي العشاء والتراويح.

وشدد د. الضويني على أن القائمين على إدارة الجامع الأزهر يستحقون جميعا الشكر والتقدير، لما بذلوه طوال شهر رمضان بجميع الفعاليات ومنها ما تم تجهيزه خلال 7 احتفالات كبرى، واختيار الضيوف وتنسيق الفعاليات بكفاءة ودقة عالية.

وكيل الأزهر ادارة الجامع نفذت الخطة الدعوية

الأكثر قراءة

مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة خلال ساعات

بايدن قد يستمر!

زلزال شعر به المصريون منذ قليل.. معهد الفلك يكشف تفاصيله

ترند الأرقام يتصدر السوشيال ميديا.. وفتيات الـ"أندر إيدج": "بنتعامل بيه من فترة"

أهالى «دراو» يضيّفون السودانيين الفارين من الحرب: «رزقنا نقسمه»

مكان وموعد معرض الزهور 2023 بعد نقله من حديقة الأورمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بايدن قد يستمر!

د هند جاد

دكر عويل

المفكر العربى. على محمد الشرفاء

من اجل مصر.. حافظوا علي " السيسي " يا مصريين

خالد عكاشة

«فاجنر» الروسية.. وموقعها مما يجرى فى السودان

محاسن السنوسي

مصر البيت الكبير

محمد العسيري

عن أبى عبيدة الطيب.. وكل طيب

وائل لطفي

مصر الكبيرة

جلال حمام

السودان على حافة الهاوية

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء

سوريا تنتقد صمت مجلس الأمن أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلى على المسجد الأقصى