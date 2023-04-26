الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد نجاح إجلائهم.. قاعدة شرق تستقبل الطائرة الثالثة للمصريين العائدين من السودان

المصريون العائدون
المصريون العائدون من السودان

استقبلت قاعدة شرق، الطائرة الثالثة مساء اليوم للمصريين العائدين من السودان، بعد نجاح السلطات المصرية في عملية إجلائهم، وعرضت قناة "إكسترا نيوز" المشاهد الأولى لوصول الطائرة.

وأكدت الإعلامية نانسي نور، مراسلة القناة من قاعدة شرق، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع لحظة بلحظة تطورات عودة المصريين من السودان، مع توجيهاته بتيسير كافة الإجراءات لهم.

استقبالهم بالورود والحلوى

وأشارت إلى أن الرحلة تضم أعمارًا متفاوتة وأسرًا، وتم توزيع الورود والحلوى عليهم في الممر الشرفي الذي أقيم لهم، كما تم توفير كراسي متحركة لكبار السن.

وأكدت أن عدد المصريين العائدين من السودان اليوم وصل إلى 1140 مواطنًا مصريًا عادوا لأرض الوطن، منهم 697 عبر قاعدة شرق، و443 عبر الإجلاء البري.

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