الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"تحت الطبع".. عادل موسى يكشف تفاصيل كتابه الجديد "الجوامع وأصحابها"

الجوامع وأصحابها
الجوامع وأصحابها

يصدر قريبًا عن سلسلة الدراسات الشعبية بالهيئة العامة لقصور الثقافة كتاب "الجوامع وأصحابها.. سيرة الجوامع من القاهرة التاريخية" للباحث فى التراث عادل موسى خضير.

قال الباحث عادل موسي خضير، إن الكتاب يتحدث عن حكايات سلاطين ودراويش وشيوخ قادتهم الصدفة لأن تتصدر أسماؤهم أبواب جوامع قديمة في القاهرة التاريخية، ويستعرض الكتاب سيرة هذه الجوامع وأصحابها من خلال الأحداث التي صاحبت البناء وكيف تم، كذلك حكاية صاحب الجامع نفسه.

أضاف موسى، لـ"الدستور" أن الكتاب يتطرق أيضًا إلى استعراض الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المعاصرة لكل مبنى، كما أن الكتاب اعتمد كثيرًا على السيرة الشعبية التي تدور حول هذه الأبنية الدينية وكيف يراها المقيمون حولها، فمن هذه الأبنية من يعتقد فيه أنه ملىء بالذهب، لكنه ذهب مرصود هناك شروط لاستخراجه، ومنها من يُنتظر من صاحبها البركة والخير ومنها من يُعتقد فيها بوجود شبح صالح يجيب المطالب وهكذا، الكتاب يستعرض هذه الجوامع من خلال رحلة ميدانية قام بها المعد والتي اختلط فيها الواقع بالخيال.

وصدر مؤخرًا كتاب "نورى والألوان.. مغامرة من قلب النوبة" للكاتب والباحث عادل موسى خضير من سلسلة "حواديت القرية".

من أهم المساجد التى تم الانتهاء من تطويرها، مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، ومسجد السيدة فاطمة النبوية، ومسجد الحاكم بأمر الله، ومسجد السيدة زينب ومسجد السيدة عاتكة ومسجد السيدة رُقية، ومسجد عمرو بن العاص، مسجد إبراهيم أغا مستحفظان، مسجد السلطان حسن، مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، مسجد الأمير صرغتمش الناصري، مسجد ومدرسة الأمير صرغتمش، مدرسة الناصر محمد بن قلاوون، مسجد جمال الدين محمود الاستادار، مسجد المؤيد شيخ من أعلى مئذنة باب زويلة، العصر العثمانى من (923 - 1220 هـ) - (1517 - 1805م)، مسجد سنان باشا، مسجد البحر، مسجد أبوالذهب، مسجد ومدرسة وتكية محمد بك أبوالذهب، عصر محمد على والدولة العلوية من 1220هـ (1805-1952)م، مسجد محمد علي.

سلسلة الدراسات الشعبية الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة كتاب الجوامع وأصحابها القاهرة التاريخية عادل موسي خضير

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