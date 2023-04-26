الأربعاء 26 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جسر جوي وتسيير 7 رحلات اليوم.. تفاصيل عملية إجلاء المصريين من السودان

السفير أحمد أبو زيد
السفير أحمد أبو زيد

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه خلال جهود عملية الإجلاء، اليوم الأربعاء، تم إجلاء 1140 مصريًا من السودان، وذلك في إطار وتيرة الجهود المتزايدة التي تشهدها عملية إجلاء المواطنين من السودان إلى أرض الوطن.

«الخارجية»: إعادة تمركز البعثة المصرية فى السودان لتتمكن من إجلاء المصريين المتبقين

"الخارجية": تقييم الوضع الأمنى بالسودان لتنفيذ خطة إجلاء المواطنين بشكل آمن

وأضاف، في بيان، أنه تم تنفيذ عملية الإجلاء اليوم بريًا وجويًا، حيث نُقل 443 مواطنًا عبر الإجلاء البري، فيما تم تنفيذ 7 رحلات جوية على متنها 697 مواطنًا، مشيرا إلى أن ذلك في إطار الجسر الجوي القائم لنقل الرعايا المصريين من السودان.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن إجمالي عدد المصريين الذين تم إجلاؤهم حتى الآن بلغ 2679 مصريًا.

وشدد على أن القنصليات المصرية في السودان في جهودها لإجلاء المواطنين المصريين

السودان مصر عملية الإجلاء جسر جوي وزارة الخارجية

الأكثر قراءة

مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة خلال ساعات

مصرع شاب في حادث تصادم بطريق "الفيوم ـ الإسكندرية" الصحراوي

ترند الأرقام يتصدر السوشيال ميديا.. وفتيات الـ"أندر إيدج": "بنتعامل بيه من فترة"

جمارك سفاجا تضبط 13 محاولة تهرب جمركي لطبنجة وطائرة لاسلكية

"الخارجية": إجلاء 2679 مصريًا من السودان حتى الآن

ضبط 3 أشخاص بقنا جمعوا 40 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

السودان على حافة الهاوية

إبراهيم داود

الشيخ راغب مصطفى غلوش

محمد عبدالناصر

قوة مصر

وائل لطفي

حين حررنا سيناء

ماجد حبته

الحالة الاشتراكية الأوروبية

مؤمن المحمدي

أشعار من العالم الآخر

جمال رشدي

مخطط دولة دارفور ضد مصر

أمل زيادة

عبدالغنى النجدى.. أشهر بواب فى السينما المصرية

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء

سوريا تنتقد صمت مجلس الأمن أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلى على المسجد الأقصى