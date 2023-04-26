جسر جوي وتسيير 7 رحلات اليوم.. تفاصيل عملية إجلاء المصريين من السودان

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه خلال جهود عملية الإجلاء، اليوم الأربعاء، تم إجلاء 1140 مصريًا من السودان، وذلك في إطار وتيرة الجهود المتزايدة التي تشهدها عملية إجلاء المواطنين من السودان إلى أرض الوطن.

وأضاف، في بيان، أنه تم تنفيذ عملية الإجلاء اليوم بريًا وجويًا، حيث نُقل 443 مواطنًا عبر الإجلاء البري، فيما تم تنفيذ 7 رحلات جوية على متنها 697 مواطنًا، مشيرا إلى أن ذلك في إطار الجسر الجوي القائم لنقل الرعايا المصريين من السودان.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن إجمالي عدد المصريين الذين تم إجلاؤهم حتى الآن بلغ 2679 مصريًا.

وشدد على أن القنصليات المصرية في السودان في جهودها لإجلاء المواطنين المصريين