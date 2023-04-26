خبير: دعم الدولة لقطاع السياحي يؤهله لجذب 30 مليون سائح سنويا

قال الخبير السياحي ياسر سرور مدير عام فندق رومانس إسكندرية المملوك لشركة مصر للسياحة إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق إن إعلان الدولة عن دعم القطاع السياحي بـ10 مليارات جنيه ضمن المبادرات التمويلية التي تدعم قطاعات الزراعة والصناعة يؤكد حرصها على تنشيط القطاع.

وأضاف الخبير السياحي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن القطاع السياحي قادر على الخروج من أزمته في ظل دعم الدولة له، موضحا أن يمثل أهمية كبرى نظرا لأنه أحد الموارد التمويلية الهامة التي تسهم في تنمية الاقتصاد القومي وزياد الناتج القومي للدولة خاصة أنه مورد هام لجلب العوائد الدولارية.

وأشار إلى أن القطاع السياحي قادر على خفض البطالة، حيث أن السياحة تدخل في عدد كبير من المجالات الاقتصادية الهامة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، موضحا أنه لابد من العمل على تحفيز القطاع الحيوي الهام في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات طبيعية وثقافية مهمة للغاية.

وأوضح أنه في حالة تحفيز القطاع السياحي فإنه من الممكن أن يتم تحقيق حلم جذب 30 مليون سائح سنويا خاصة أن مصر تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها ذلك.