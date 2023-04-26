تنفيذ 7 قرارات إزالة وإيقاف أعمال بناء مخالفة بنطاق 4 مراكز بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد، وإزالة كافة التعديات على الفور والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيًا وخاصة على الأراضي الزراعية، والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، وذلك حفاظًا على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

حيث قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ 7 قرارات إزالة وإيقاف أعمال مخالفة على مساحة 870 م بنطاق 4 مراكز بالبحيرة عبارة عن إزالة حالتين تعدٍ بمساحة 400 م٢ بنطاق قرية الناصر، وفك الشدة الخشبية لدور أول علوى بمساحة 60م بقرية الشعراوى وإزالة أسوار طولية وعرضية على مساحة 80م بمركز أبوالمطامير.

كما تم فك الشدة الخشبية لدور أرضى على مساحة 200م بحوش عيسى، وفك الشدة الخشبية بمساحة 80م بقرية فزاره برشيد، وفك شدة خشبية لأعمدة دور أول علوى بقرية دفشو بكفر الدوار .

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

من ناحية أخرى أكد الدكتور بدر محمد بدر، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة، أنه تم التوجيه باستمرار الحملات المكبرة بالتعاون مع مديرية أمن البحيرة من أجل المساهمة في الحد من انتشار ظاهرة التعدى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في مهدها.

كما أكد الدكتور بدر محمد بدر، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات داخل مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة على أن تكون متصلة بغرفة عمليات الإدارات الزراعية فى جميع أنحاء مدن المحافظة، وذلك للعمل على سرعة تنفيذ قرارات الإزالة الفورية.