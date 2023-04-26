وائل حبيب: ارتفاع نسبة الإشغالات بفنادق سيناء خلال إجازة عيد الفطر

قال الخبير السياحي وائل حبيب مدير عام فندق سفير دهب المملوك لشركة مصر للفنادق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق إن إجازة عيد الفطر المبارك ساهمت في ارتفاع نسبة الإشغالات في فنادق محافظة سيناء.

وأضاف حبيب في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الإعلان عن دعم القطاع السياحي بـ10 مليارات جنيه ضمن القطاعات المنضمة للمبادرات التمويلية يؤكد حرص الدولة على تنمية القطاع.

وأشار إلى أن القطاع السياحي يمثل أهمية كبرى في دعم الناتج القومي للدولة كونه أحد الموارد الهامة لجلب العملة الصعبة، موضحا أن مصر قادرة على الخروج من أزمة الدولار بشرط دعم وتنمية القطاع السياحي وتقديم محفزات جديدة لهذا القطاع الحيوي الهام.