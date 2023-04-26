مصرع سيدة وإصابة زوجها في انقلاب سيارة ملاكي بقنا

لقيت سيدة مصرعها وأصيب زوجها، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بعد قرية الدير في نقادة، غربي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في نقادة، وأسفر عن مصرع سيدة وإصابة زوجها.

وبعد الفحص تبين مصرع "نادية.خ.ع، تبلع من العمر 45 عامًا، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طوخ في نقادة، وإصابة زوجها جمال عبد الحميد عدلي ضاحي، تم تحويله من نقادة إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.