الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"قطاع الأعمال": القطاع الخاص شريك في خطة تطوير قطاع التشييد والبناء التابع للوزارة

الدكتور محمود عصمت
الدكتور محمود عصمت

استعرض الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، تقرير أداء قطاع التشييد والبناء التابع للوزارة، وما تم تحقيقه خلال الشهور الماضية من تطوير لاستغلال وإدارة الأصول وتعظيم عوائدها الاقتصادية ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والاتجاه نحو سياسة تصدير العقار انطلاقا من الخبرات المتراكمة لدى شركات الإسكان والتعمير التابعة.

يأتي ذلك في إطار التوجه العام للجمهورية الجديدة وخطة البناء والتنمية والتي يجري تنفيذها بشكل متوازي في عموم الجمهورية في جميع المجالات وبصفة خاصة قطاع التطوير العقاري والبناء والتشييد لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين.

وقال الدكتور محمود عصمت إن قطاع التشييد والبناء التابع للوزارة بما لدية من أصول وخبرات وكوادر بشرية تمكن من تحقيق نجاحات خلال الفترة الماضية في ظل خطة التطوير وإعادة الهيكلة التي يتم تنفيذها الأمر الذي انعكس إيجابيا على الوضع المالي للشركات وسياستها المالية والتسويقية، مشيرا إلى وضع تصور كامل لمنظومة الأراضي التي يصل عددها إلى ما يقرب من 40 قطعة أرض، ويأتي التصور متوافقا مع خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وحسن إدارة الأصول وكذلك مشروعات التطوير مثل مشروع  كورنيش المقطم ومشروع مدينة هليوبوليس الجديدة.

وأشار إلى توجيه شركات المقاولات التابعة للعمل خارج البلاد وتوفير الدعم اللازم لذلك، وحصلت شركة مختار إبراهيم من خلال مناقصات على مشروعات بسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وفازت شركة المكتب العربي للاستشارات الهندسية بمشروعات في دول إفريقية وجمهورية العراق، ويجري حاليا إعادة هيكلة الشركة لتصبح من اكبر شركات التسويق العقاري في ضوء الحاجة لهذا النشاط.

وأضاف أن هناك العديد من قطع الأراضي المميزة التابعة لشركة مصرالجديدة للإسكان والتعمير يجري العمل للوصول إلى التصور الأمثل لطرحها للشراكة مع القطاع الخاص بالتعاون مع صندوق مصر السيادي وتتجاوز عوائد التطوير لتلك الأراضي 300 مليار جنيه، موضحا أن هناك تواصل مع كافة الجهات لفض التشابكات المالية وسداد مستحقات الشركات حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها نحو المقاولين العاملين معها.

وأوضح أن هناك توافق لطرح بعض الشركات بالبورصة لتوسيع قاعدة الملكية وزيادة كفاءة التشغيل تماشيا مع خطة الطروحات ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدا أن هناك خطة تطوير خاصة بشركة جنوب الوادي للتنمية لاستكمال زراعة الأراضي المملوكة لها بتوشكى واعتماد دورة زراعية تقوم في الأساس على زراعة محصول القمح بالإضافة إلى محاصيل الذرة وفول الصويا والبرسيم الحجازي.

وأشار إلى تطوير المجزر الآلي والمحجر البيطري وزيادة القدرة الاستيعابية لهما وإضافة أنشطة صناعية جديدة مثل صناعة الجلود والصناعات الجيلاتينية واستغلال المجاري المائية الداخلية بإضافة نشاط تربية الأسماك، وتشمل الخطة استكمال عمليات استصلاح بعض المساحات من الأراضي وزراعة المتخللات وتطوير منظومة الري .

أعمال تطوير الإمارات والعراق البناء والتنمية البورصة الاقتصادي اقتصادية

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