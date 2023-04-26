محافظ الشرقية يشهد افتتاح موسم حصاد محصول القمح بحق زراعي بقرية صفيطه

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، افتتاح موسم حصاد محصول القمح بأحد الحقول الزراعية على مساحة 5 أفدنة بقرية صفيطة التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق بقرية صفيطه بمركز الزقازيق، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة وفايزه عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق وعدداً من المزارعين.

أدار المحافظ حوارا مفتوحا مع صاحب الحقل للتعرف على إنتاجية الفدان من القمح والأصناف الزراعية المستخدمة والتي تساعد في زيادهة الإنتاجية وتحسين حاله المحصول، وتمت الإشارة إلى أن متوسط إنتاجية الفدان بلغت 20 أردب قمح صنف مصر3.

ومن جانبه، أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزاره الزراعة، أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا العام بلغت 380 ألف و61 فدانا، لافتاً إلى أن متوسط الإنتاج المتوقع للفدان 21 أردب، حيث تم استحداث عدد من الأصناف والتقاوي الجديدة ذات الجودة والإنتاجية العالية (سخا 95 – مصر 3 – مصر 4 – جيزة 171 – جميزة 12 – سدس 14) وذلك لزيادة إنتاجية الفدان.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا العام بمركز الزقازيق بلغت 23431 فدان حيث يستخدم المزارعون أصناف قمح جيزة ١٧١ ومصر ٣ وسخا ٩٥ وسدس ١٤ ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للأمراض.

ووجه المحافظ، بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين في عمليه توريد الأقماح للشون والصوامع لتحقيق أكبر كميه توريد هذا العام، مشدداً على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح ، والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

أعرب المزارعون عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم ومشاركتهم فرحتهم بحصد سنابل الذهب الأصفر والذي يُعد أحد المحاصيل الهامة والإستراتيجية والتي تعتمد عليه الدولة بشكل كبير في سد إحتياجات المواطنين من الغذاء.