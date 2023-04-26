محافظ الجيزة يتفقد نسب التنفيذ بالمشروعات القومية

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المحافظة تشهد تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي ستعالج بشكل كبير الاختناقات المرورية بالعديد من القطاعات بالمحافظة، وتسهل من حركة سير المركبات بين مختلف الأحياء والمدن، كما تربط مسار الحركة مع المحافظات المجاورة.



تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته الميدانية لمتابعة نسب التنفيذ بعدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها في إطار إنشاء ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية، وفتح شرايين جديدة لتفتيت الكثافات المرورية والتيسير على المواطنين.



وشملت جولة محافظ الجيزة محاور صفط اللبن منشأة البكاري حتى الطريق الدائري ومحور ناهيا الجديد ومحور البراجيل ومشروع امتداد محور عرابي الذي يربط محور ٢٦ يوليو بمحور المهندس شريف إسماعيل وبمحور ناهيا واستمرارًا إلى طريق صفط كرداسة حتى التقائه مع محور المنشية، وذلك لربط شبكة الطرق ببعضها البعض وذلك بمناطق الهرم وكرداسة والعجوزة وأوسيم وشمال الجيزة.



وكلف محافظ الجيزة رؤساء مراكز كرداسة وأوسيم وحي الهرم بالتنسيق الدوري مع الجهات المنفذة لإزالة المعوقات والمتعارضات أمام الأعمال لخروج المشروعات على أكمل وجه، لما لها من أهمية مرورية كبيرة.



كما أكد المحافظ على مديرية الري بضرورة إنجاز المشروعات الخاصة بها والمتعارضة مع مسار الأعمال، لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء منها.



وتفقد اللواء أحمد راشد، محور الفريق كمال عامر ومحيط محطة قطارات الصعيد الجديدة ببشتيل، مشيدًا بنسب الإنجاز الكبيرة بمحطة القطارات وما سوف تحدثه من نقلة حضارية كبيرة بذلك القطاع، خاصة لوقوعها بجانب العديد من المحاور الحيوية التي ستسهل من حركة المترددين عليها.



خلال جولة محافظ الجيزة

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