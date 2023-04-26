الأربعاء 26 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد نسب التنفيذ بالمشروعات القومية

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المحافظة تشهد تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي ستعالج بشكل كبير الاختناقات المرورية بالعديد من القطاعات بالمحافظة، وتسهل من حركة سير المركبات بين مختلف الأحياء والمدن، كما تربط مسار الحركة مع المحافظات المجاورة.


تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته الميدانية لمتابعة نسب التنفيذ بعدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها في إطار إنشاء ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية، وفتح شرايين جديدة لتفتيت الكثافات المرورية والتيسير على المواطنين.


وشملت جولة محافظ الجيزة محاور صفط اللبن منشأة البكاري حتى الطريق الدائري ومحور ناهيا الجديد ومحور البراجيل ومشروع امتداد محور عرابي الذي يربط محور ٢٦ يوليو بمحور المهندس شريف إسماعيل وبمحور ناهيا واستمرارًا إلى طريق صفط كرداسة حتى التقائه مع محور المنشية، وذلك لربط شبكة الطرق ببعضها البعض وذلك بمناطق الهرم وكرداسة والعجوزة وأوسيم وشمال الجيزة.
 

وكلف محافظ الجيزة رؤساء مراكز كرداسة وأوسيم وحي الهرم بالتنسيق الدوري مع الجهات المنفذة لإزالة المعوقات والمتعارضات أمام الأعمال لخروج المشروعات على أكمل وجه، لما لها من أهمية مرورية كبيرة. 


كما أكد المحافظ على مديرية الري بضرورة إنجاز المشروعات الخاصة بها والمتعارضة مع مسار الأعمال، لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء منها. 
 

وتفقد اللواء أحمد راشد، محور الفريق كمال عامر ومحيط محطة قطارات الصعيد الجديدة ببشتيل، مشيدًا بنسب الإنجاز الكبيرة بمحطة القطارات وما سوف تحدثه من نقلة حضارية كبيرة بذلك القطاع، خاصة لوقوعها بجانب العديد من المحاور الحيوية التي ستسهل من حركة المترددين عليها. 
 

خلال جولة محافظ الجيزة

IMG-20230426-WA0019
IMG-20230426-WA0019
IMG-20230426-WA0018
IMG-20230426-WA0018
IMG-20230426-WA0017
IMG-20230426-WA0017
IMG-20230426-WA0016
IMG-20230426-WA0016
مشروعات قومية محافظ الجيزة محافظة الجيزة تطويرات أخبار محافظة الجيزة

الأكثر قراءة

ترند الأرقام يتصدر السوشيال ميديا.. وفتيات الـ"أندر إيدج": "بنتعامل بيه من فترة"

زاهى حواس: إنتاج فيلم تسجيلي للرد على "أكاذيب الأفروسنتريك".. مايو المقبل

"القاهرة الإخبارية": القطاع الصحى السودانى يئن تحت وطأة الاشتباكات

غدًا.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 39.5 مليار جنيه

البورصة تربح 7 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

رئيس صحة الشيوخ يطالب بتطوير خدمات اللجان الطبية المتخصصة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

السودان على حافة الهاوية

إبراهيم داود

الشيخ راغب مصطفى غلوش

محمد عبدالناصر

قوة مصر

وائل لطفي

حين حررنا سيناء

ماجد حبته

الحالة الاشتراكية الأوروبية

مؤمن المحمدي

أشعار من العالم الآخر

جمال رشدي

مخطط دولة دارفور ضد مصر

أمل زيادة

عبدالغنى النجدى.. أشهر بواب فى السينما المصرية

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء

سوريا تنتقد صمت مجلس الأمن أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلى على المسجد الأقصى

وحدة الجبهات.. ماذا وراء تحرك إسرائيل الدبلوماسى فى أذربيجان وتركمانستان؟