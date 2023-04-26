بالأرقام.. أفلام الكوميديا تستحوذ على إيرادات موسم سينما عيد الفطر

شهد موسم عيد الفطر 2023 نجاحا كبيرا لأفلام الكوميديا التى حققت إيرادات عالية خلال الأيام الخمس الماضية، ونستعرض خلال التقرير التالي ما حققته الأعمال الكوميدي بالموسم .

إيرادات أفلام عيد الفطر

جمع فيلم “ابن الحاج أحمد” بطولة شيكو حتى الآن 8,228,151 جنيه وهي إيرادات كبيرة ويشارك في البطولة، الفنان سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب، عايدة رياض، الطفل منذر مهران وآخرين، فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي، وتدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعى، ويظهر شيكو خلال الأحداث بشخصية بقال يعمل مع والده "سيد رجب" وتجمعهما العديد من المواقف الكوميدية، حيث يتورط شاب يدعى "أحمد" الشهير بـ"شلتة".

وحقق فليم “بعد الشر” بطولة الفنان علي ربيع إيرادات بقيمة 8,193,126 جنيه، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر وشيرين، وتدور أحداثه في إطار كوميدى كعادة أعمال على ربيع.

وبلغت إيرادات فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي وحمدي الميرغني ومحمود حافظ وعدد من نجوم الكوميديا حتى صباح اليوم2,387,661 جنيها.

ونجح فيلم “مغامرات كوكو” بطولة بيومي فؤاد وخالد الصاوي وعدد كبير من نجوم الكوميديا في تحقيق إيرادات بقيمة 1,887,009 حتى صباح اليوم، وفي المركز الأخير بع فيلم “ساعة غجابة” بطولة الطفل سليم وغادة عادل وعدد كبير من نجوم الكوميديا بإيرادات بقيمة 884,992 جنيها حتى صباح اليوم الأربعاء.