الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

3 مصابين بتصادم على طريق الإسكندرية الصحراوي

تصادم على طريق الإسكندرية
تصادم على طريق الإسكندرية

أصيب 3 أشخاص بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم سيارتين ملاكى أعلى طريق إسكندرية الصحراوى.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة بطريق إسكندرية الصحراوى بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص.

وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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