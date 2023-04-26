الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

10 إرشادات من الهلال الأحمر للمصريين فى السودان

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر

واصلت جمعية الهلال الأحمر المصري تقديم نصائحها وإرشاداتها للمصريين الموجودين في دولة السودان؛ حرصاً منها على سلامتهم.

وقالت الجمعية عبر موقعها الإلكتروني إنه في حالة إخلاء المناطق المتضررة لا بد من اتباع الآتي:

- إنشاء خطة اتصال لاستخدامها إذا انفصل أفراد الأسرة المجموعة أثناء الإخلاء.

- وضع خطة بديلة في حالة عدم وجود خط أرضي أو خدمة خلوية.

- اطلب من صديق أو أحد أفراد العائلة من خارج المنطقة المتضررة التي تقوم بالإخلاء منها العمل كشخص اتصال لعائلتك.

 - اعط معلومات الاتصال الخاصة بهذا الشخص إلى كل فرد في العائلة المجموعة حتى يتمكن من العمل كنقطة اتصال في حالة انفصالك. 

- اكتب جميع خطط الإجلاء مع العناوين وأرقام الهواتف ذات الصلة وأعطها لكل فرد من أفراد الأسرة المجموعة. 

- تذكر أنه خلال بعض حالات الطوارئ، سيتم نقل التحديثات من خلال طرق مختلفة بما في ذلك وسائل الإعلام الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي وإرسال رسائل إلى الهواتف الذكية.

- تحديد المسارات الأساسية إلى وجهات الإخلاء الخاصة بك، بما في ذلك الطرق البديلة في حالة انسداد المسارات الأساسية أو تعذر عبورها.

-حاول أن تكون لديك خريطة للمنطقة متاحة في حالة تعطل GPS أو نفاد بطارية أجهزتك.

- عند وقوع أضرار في مكان إقامتك نتيجة لقصف، انتظر حتى تهدأ الأمور، ثم استخدم كشافًا صغيرًا لاستطلاع حجم وطبيعة الأضرار، فعل ذلك من دون أن تشعل الشموع أو تنير الأضواء، التحقق من عدم وجود خطر حريق، أو تسريب مياه، أو غاز، غلق كل المحابس الرئيسية، وافتح النوافذ، واطلب المساعدة في أسرع وقت ممكن، كن على اطلاع دائم على مستجدات الأحداث، عن طريق وسائل الإعلام المحلية والدولية.

- احفظ جيدًا أرقام الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني الخاص بعائلتك، وكذلك اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بحسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بك.

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