الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير روسي: دول العالم لجأت لمصر لمساعدتها في نقل رعاياها من السودان

نقل الرعايا من السودان
نقل الرعايا من السودان

سلط موقع “روسيا اليوم”، الضوء على دور مصر في عملية نقل الرعايا الأجانب من السودان، مؤكدا أن القاهرة ساعدت العديد من البلدان لنقل رعاياها بأمان عبر الحدود المصرية.

الصين تعمل على إجلاء مواطنيها من السودان لمصر

وقال الموقع الروسي، إن السفارة الصينية في مصر، قالت إن الوضع الأمني ​​في السودان تدهور بشكل حاد مؤخرا، وتم إجلاء المواطنين الصينيين ودخلوا مصر بعد وصولهم إلى المنطقة الحدودية.

كما نقلت “روسيا اليوم” تصريحات  كلايسون مونييلا، المتحدث باسم إدارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، بشأن تخصيص حافلتين لإجلاء رعايا بلاده من السودان وصلتا بأمان إلى الحدود مع مصر.

وكتب مونييلا على "تويتر": "لدينا مسئولون من سفارة جنوب إفريقيا في مصر لاستقبالهم وتسهيل دخولهم إلى مصر".

وأشار المتحدث باسم إدارة العلاقات الدولية في جنوب إفريقيا إلى أن هناك 12 مواطنًا آخرين سيغادرون السودان اليوم، حيث يوجد 77 من مواطني جنوب إفريقيا عالقون في السودان.

باكستان تشكر مصر

وقالت “روسيا اليوم” إن رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، وجه أيضا الشكر للجهود المبذولة من السلطات المصرية، التي ساعدت بلاده في إجلاء الرعايا الباكستانيين من السودان.

وصدر بيان عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، الاثنين، جاء فيه أن خطة الطوارئ الحكومية للإجلاء الآمن للباكستانيين من السودان، تحت إشراف شهباز شريف تمت بنجاح.

وتابع أن: "نحو 427 باكستانيا وصلوا إلى بورتسودان، وسيخرجون إلى باكستان، حيث تم البدء في عملية إعادة هؤلاء الباكستانيين عبر رحلات جوية خاصة، فيما تقدم الدول الصديقة والبعثات الباكستانية في المنطقة المساعدة في إجلاء الباكستانيين".

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