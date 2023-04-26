الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وعكة صحية تحرم أردوغان من أنشطته الانتخابية اليوم

الرئيس التركي
الرئيس التركي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنه سيلغي أنشطته الانتخابية المقررة اليوم الأربعاء بعد إصابته بإنفلونزا المعدة، قبل أقلّ من شهر من الانتخابات الرئاسية في تركيا.

وكتب إردوغان (69 عامًا) على حسابه الرسمي على تويتر "اليوم (الأربعاء) سأرتاح في المنزل بناء على نصيحة أطبائنا".

وقطع إردوغان الثلاثاء مقابلة تلفزيونية مباشرة قبل أن يعود ويعتذر متحدثا عن إصابته بإنفلونزا المعدة.

ويخوض الزعيم التركي حملة انتخابية دون كلل في مسعى قبل انتخابات رئاسية وتشريعية في 14 مايو تبدو نتائجها غير محسومة.

ويهيمن إردوغان وحزب العدالة والتنمية على السياسة التركية منذ 20 عاما. 

لكن الحملة الانتخابية الحالية واحدة من أكبر التحديات للرئيس المنتهية ولايته، إذ إن استطلاعات الرأي تظهر أن المنافسة ستكون شديدة بينه وبين كمال كيليتشدار أوغلو.

وكان مقررا أن ينهي إردوغان الأمسية بمقابلة مباشرة مشتركة مع قناتي Ulke وKanal 7. 

وقد بدأ ظهوره التلفزيوني بعد تأخير لأكثر من 90 دقيقة، ثم قطعه بعد عشر دقائق خلال طرح سؤال عليه.

وعاد إردوغان بعد 15 دقيقة واعتذر قائلا إنه أصيب بوعكة صحية.

وأوضح "أمس واليوم كان هناك عمل كثير. بسبب ذلك أصبت بإنفلونزا المعدة. للحظة تساءلت إذا ألغيت اللقاء هل سيُفهم الأمر في شكل خاطئ. لكننا كنا قد قطعنا وعدا. أطلب السماح منكم ومن جمهوركم".

وبدا وجه إردوغان متعبا وعيناه تدمعان خلال حديثه. ثم أجاب الزعيم التركي عن بضعة أسئلة أخرى قبل انتهاء اللقاء.

الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تركيا العدالة والتنمية السياسة التركية كمال كيليتشدار أوغلو أردوغان

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