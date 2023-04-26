تعرف على مواعيد امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بسوهاج

بدأ العديد من أولياء الأمور والطلبة، في رفع درجة الاستعداد والتأهب في محافظة سوهاج استعدادا لبدء الامتحانات، لقرب انطلاقها والتي تستمر لـ 7 أيام لطلاب للصف الثاني الثانوي و6 أيام لطلاب الصف الأول الثانوي.

وتضمن مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة سوهاج، المواد الدراسية الأساسية والفرعية والفترة الزمنية لكل مادة، التي تتراوح عداد ساعاتها من ساعة ونصف إلى 3 ساعات.

مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة سوهاج، الذي أعلنته مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، يضم أيضًا التدابير اللازمة والتعليمات التي تتخذها مدريات وإدارات التربية والتعليم، للطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.



جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة سوهاج



وجاءت مواعيد وجدول بمحافظة سوهاج كالتالي:

- يوم الإثنين 8 مايو 2023 امتحان مادة اللغة العربية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ولمدة 3 ساعات

- يوم الأربعاء 10مايو 2023 امتحان مادة الجغرافيا خلال ساعتين لكلا منهما.

- يوم السبت 10 مايو 2023: امتحان مادة الكيمياء وامتحان مادة التاريخ خلال ساعة ونصف لكلا منهما.

- يوم الإثنين 15 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الإنجليزية خلال ساعتين ونصف وامتحان مادة الفلسفة والمنطق خلال ساعة ونصف.

- يوم الأربعاء 17 مايو 2023: امتحان مادة الرياضيات خلال 3 ساعات.

- يوم السبت 20 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية وامتحان مادة الأحياء خلال ساعة ونصف لكلا منهما.

فيما أعلن الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة سوهاج، عن تفاصيل موعد بدء امتحانات الشهادة الإعدادية للصف الثالث، وجاء ذلك في بيان خاص عبر الصفحة الرسمية للمحافظة.. حيث أكد وكيل الوزارة في البيان، أن الامتحانات ستنطلق اعتبارا من يوم 13 مايو المقبل وستستمر على مدار أسبوع كامل حتى يوم الخميس 18 من نفس الشهر في جميع المدارس الحكومية.

وسيتم بدء الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحاً داخل اللجان الامتحانية وفقاً لرقم الجلوس الخاص بكل طالب.. ويجدر الإشارة إلى أن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني سيكون بمثابة نهاية المرحلة الإعدادية وبداية الاختيار بين المدارس الفنية والمدارس التكنولوجية أو المدارس الثانوية.