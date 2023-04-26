البحر الأحمر: لم نسجل أي حالات غرق أو تسمم خلال أيام العيد

قال الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، إن مستشفيات المديرية بمدن المحافظة المختلفة لم تستقبل أي حالات غرق طوال أيام العيد، كما أنها لم تستقبل أي حالات تسمم أطعمة أو حالات طارئة خلال الاحتفالات بالعيد سوى حوادث السيارات على الطرق والتي لم تتجاوز 3 حالات، مؤكدًا أن المديرية قامت بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات المحلية والإسعاف طوال أيام العيد.



وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر لـ«الدستور»، أن الأطقم الطبية قامت بواجبها ومهامها على أكمل وجه خلال احتفالات العيد، مشيدًا بمستوى الخدمات الطيبة المقدمة للمواطنين ومدى سرعة الاستجابة للتعامل مع حالات الطوارئ.



من جانبه، كشف أشرف فؤاد مدير عام منتجع العائلات بالغردقة التابع لديوان عام محافظة البحر الأحمر، أن النادي استقبل على مدار أيام العيد ما يقرب من 40 ألف مواطن وأسرهم، مؤكدًا أن المنتجع وجه العائلات والأسرة المقيمة بمدينة الغردقة والوافدين عليها، مقدمًا الشكر للواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، على توفير كافة الخدمات لرواد المكان وتكليفهم برفع مستوى الخدمة وتوفير سيارات إسعاف على الشاطئ ، مؤكدًا أنهم لم يسجلو أي حالات غرق طوال أيام العيد.



وأوضح فؤاد، أنه تم الإعداد مسبقا لاستقبال احتفالات العيد واستقبال المحتفلين، حيث جرى تجهيز حوالي 5 آلاف كرسي وشمسية، بالإضافة إلى نشر وتوزيع فرق الإنقاذ على طول الشاطئ، بجانب تواجد سيارة إسعاف طوال اليوم، ذلك بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وأكد مدير منتجع العائلات التابع لديوان عام محافظة البحر الأحمر، أن شاطىء العائلات هو أكبر الشواطئ العامة بمدينة الغردقة يمتد طوله لأكثر من 2000 متر تقريبًا، ويسع أكثر من 5 آلاف مواطن ويضم آلاف الأعضاء، كما يستقبل من غير الأعضاء برسم دخول قيمة 50 جنيها للتذكرة.