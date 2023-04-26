تقرير: العالم يشهد حالة من الاضطراب فى أسعار النفط

قالت صحيفة "ذا كونفرزيشن" الأسترالية، إن العالم يشهد حالة عدم اليقين الاقتصادي والاضطرابات في أسعار النفط، واستمرار الاقتصاد العالمي في مواجهة التحديات التضخم المرتفع وأسعار الفائدة المرتفعة مستويات الديون المرتفعة خاصة في منطقة اليورو والولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة الأسترالية، إلى أن أسعار النفط المنخفضة بشكل غير متوقع حتى مع استمرار الحرب في أوكرانيا دون نهاية واضحة في الأفق، كما فشلت التطورات الأخرى في تعزيز الأسعار كما هو متوقع.

وتخلت الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، عن سياستها الخالية من كوفيد 19 في ديسمبر 2022، مما خلق توقعات بأن الطلب الصيني على النفط سيعود بسرعة مع الانتقام، ما يدفع الأسعار إلى الارتفاع، لكن النفط بدأ الآن في التراجع مرة أخرى، وهو تطور غير متوقع خلال حرب شاركت فيها دولة مصدرة رئيسية للنفط، وفي وقت يعاد فتح مستهلك عملاق مثل الصين بعد ثلاث سنوات من العزلة الاقتصادية.

ونوهت بأن هذا يدل على أن توقعات أسعار النفط لا تزال غير موثوقة، وتعتبر التوقعات الاقتصادية ونمو الاستهلاك الصيني عاملين أساسيين في توقعات الطلب يرتبط الطلب على النفط ارتباطًا وثيقًا بالنمو الاقتصادي لأن الاقتصاد المتباطئ يؤدي إلى انكماش الدخل، ما يؤدي إلى تقليص الإنفاق وتقليل السفر وإبطاء التصنيع الذي يستخدم النفط.

وأبرزت التوقعات الاقتصادية المختلفة مؤخرًا التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العالمي، ولكن يبدو أن حالة عدم اليقين السائدة على نطاق واسع تتصدر القائمة.