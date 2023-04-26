الأربعاء 26 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير: العالم يشهد حالة من الاضطراب فى أسعار النفط

النفط
النفط

قالت صحيفة "ذا كونفرزيشن" الأسترالية، إن العالم يشهد حالة عدم اليقين الاقتصادي والاضطرابات في أسعار النفط، واستمرار الاقتصاد العالمي في مواجهة التحديات التضخم المرتفع وأسعار الفائدة المرتفعة مستويات الديون المرتفعة خاصة في منطقة اليورو والولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة الأسترالية، إلى أن أسعار النفط المنخفضة بشكل غير متوقع حتى مع استمرار الحرب في أوكرانيا دون نهاية واضحة في الأفق، كما فشلت التطورات الأخرى في تعزيز الأسعار كما هو متوقع. 

وتخلت الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، عن سياستها الخالية من كوفيد 19 في ديسمبر 2022، مما خلق توقعات بأن الطلب الصيني على النفط سيعود بسرعة مع الانتقام، ما يدفع الأسعار إلى الارتفاع، لكن النفط بدأ الآن في التراجع مرة أخرى، وهو تطور غير متوقع خلال حرب شاركت فيها دولة مصدرة رئيسية للنفط، وفي وقت يعاد فتح مستهلك عملاق مثل الصين بعد ثلاث سنوات من العزلة الاقتصادية.

ونوهت بأن هذا يدل على أن توقعات أسعار النفط لا تزال غير موثوقة، وتعتبر التوقعات الاقتصادية ونمو الاستهلاك الصيني عاملين أساسيين في توقعات الطلب يرتبط الطلب على النفط ارتباطًا وثيقًا بالنمو الاقتصادي لأن الاقتصاد المتباطئ يؤدي إلى انكماش الدخل، ما يؤدي إلى تقليص الإنفاق وتقليل السفر وإبطاء التصنيع الذي يستخدم النفط. 

وأبرزت التوقعات الاقتصادية المختلفة مؤخرًا التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العالمي، ولكن يبدو أن حالة عدم اليقين السائدة على نطاق واسع تتصدر القائمة.

أسعار الفائدة أسعار الفائدة المرتفعة اقتصاد العالم الاضطراب الاقتصادي الاقتصاد العالمي التحديات الرئيسية

الأكثر قراءة

ترند الأرقام يتصدر السوشيال ميديا.. وفتيات الـ"أندر إيدج": "بنتعامل بيه من فترة"

بريطانيا تعلق آمالًا كبيرة على حفل تتويج الملك تشارلز لتحسين الأوضاع الاقتصادية

"أطباء السودان": 295 قتيلًا من المدنيين و1970 مصابًا جراء الاشتباكات

تقرير: توقعات بتدهور الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير في الفترة المقبلة

تقرير أمريكى: مصر بين أفضل الأسواق الناشئة الجاذبة للاستثمار الأجنبى

كلمة الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى تحرير سيناء تتصدر اهتمامات الصحف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الشيخ راغب مصطفى غلوش

محمد عبدالناصر

قوة مصر

وائل لطفي

حين حررنا سيناء

ماجد حبته

الحالة الاشتراكية الأوروبية

مؤمن المحمدي

أشعار من العالم الآخر

جمال رشدي

مخطط دولة دارفور ضد مصر

أمل زيادة

عبدالغنى النجدى.. أشهر بواب فى السينما المصرية

محمد رفعت

المُحرض الرياضى!

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

وحدة الجبهات.. ماذا وراء تحرك إسرائيل الدبلوماسى فى أذربيجان وتركمانستان؟

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل حكومة الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين فى عملية دهس بالقدس المحتلة