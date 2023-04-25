الأربعاء 26 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المصريين الأحرار" يثمّن جهود القائمين على الحوار الوطنى

عصام خليل
عصام خليل

ثمّن حزب المصريين الأحرار، برئاسة عصام خليل، جهود المنسق العام للحوار الوطنى ومجلس الأمناء في ضوء التجهيزات والترتيب للانطلاق المقبل في ٣ مايو المقبل رغم ما تشهده المنطقة من تحديات وظروف وبخاصة الأزمة السودانية الراهنة.

وقال الحزب، في بيان الثلاثاء، إن التنسيق والانعقاد الدائم لمجلس الحوار يعكس الاهتمام البالغ بتنفيذه بصورة متحضرة ورائدة وفق دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي هي الأولى من نوعها لتكون طاولة ومنصة شاملة لجميع التيارات المصرية من الاتجاهات والقوى والأحزاب والمجتمع المدني والنقابات والشخصيات والمواطنين أيضًا للإدلاء بأفكار وإسهامات تخدم الوطن والمواطنين.

أضاف المصريين الأحرار أن الحوار الوطني الذي يتبناه الرئيس ويرعاه يرنو إلى الخروج بما يحقق آمال وطموحات الشعب المصري من جميع التيارات والفئات، مؤكدًا أن لديه رؤية طموحة وأفكار بنّاءة ستكون محلًا واسع النقاش داخل الحوار في كافة المجالات والمحاور.

أشار إلي أن الهدف الرئيسى للمصريين الأحرار رئيسًا وقيادات وأعضاء هو نجاح الحوار في تحقيق الهدف الأسمى له والمطلوب منه لإيجاد سبيل لتنفيذ كل تصور يخدم بلادنا العزيزة.

الأزمة السودانية الرئيس عبد الفتاح السيسي المجتمع المدنى المصريين الأحرار المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان

الأكثر قراءة

ترند الأرقام يتصدر السوشيال ميديا.. وفتيات الـ"أندر إيدج": "بنتعامل بيه من فترة"

عائدون من السودان: جهود الدولة لضمان سلامتنا نالت إعجاب كل الجاليات

"سكاى نيوز": وصول طائرة قادمة من السودان تقل رعايا جزائريين لمطار هوارى بومدين

كيفية الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي وقيمة زيادة المعاش الجديدة

"مستقبل وطن": مصر استطاعت بحكمتها وثقلها إجلاء رعاياها من السودان

بعد قرار تطبيق التوقيت الصيفي 2023.. تعرف على التغييرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الشيخ راغب مصطفى غلوش

محمد عبدالناصر

قوة مصر

وائل لطفي

حين حررنا سيناء

ماجد حبته

الحالة الاشتراكية الأوروبية

مؤمن المحمدي

أشعار من العالم الآخر

جمال رشدي

مخطط دولة دارفور ضد مصر

أمل زيادة

عبدالغنى النجدى.. أشهر بواب فى السينما المصرية

محمد رفعت

المُحرض الرياضى!

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

وحدة الجبهات.. ماذا وراء تحرك إسرائيل الدبلوماسى فى أذربيجان وتركمانستان؟

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل حكومة الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين فى عملية دهس بالقدس المحتلة