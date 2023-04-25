"المصريين الأحرار" يثمّن جهود القائمين على الحوار الوطنى

ثمّن حزب المصريين الأحرار، برئاسة عصام خليل، جهود المنسق العام للحوار الوطنى ومجلس الأمناء في ضوء التجهيزات والترتيب للانطلاق المقبل في ٣ مايو المقبل رغم ما تشهده المنطقة من تحديات وظروف وبخاصة الأزمة السودانية الراهنة.

وقال الحزب، في بيان الثلاثاء، إن التنسيق والانعقاد الدائم لمجلس الحوار يعكس الاهتمام البالغ بتنفيذه بصورة متحضرة ورائدة وفق دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي هي الأولى من نوعها لتكون طاولة ومنصة شاملة لجميع التيارات المصرية من الاتجاهات والقوى والأحزاب والمجتمع المدني والنقابات والشخصيات والمواطنين أيضًا للإدلاء بأفكار وإسهامات تخدم الوطن والمواطنين.

أضاف المصريين الأحرار أن الحوار الوطني الذي يتبناه الرئيس ويرعاه يرنو إلى الخروج بما يحقق آمال وطموحات الشعب المصري من جميع التيارات والفئات، مؤكدًا أن لديه رؤية طموحة وأفكار بنّاءة ستكون محلًا واسع النقاش داخل الحوار في كافة المجالات والمحاور.

أشار إلي أن الهدف الرئيسى للمصريين الأحرار رئيسًا وقيادات وأعضاء هو نجاح الحوار في تحقيق الهدف الأسمى له والمطلوب منه لإيجاد سبيل لتنفيذ كل تصور يخدم بلادنا العزيزة.