الباز: مصر تستقبل السودانيين الهاربين من الحرب رغم الظروف الاقتصادية

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الوضع في السودان صعب جدًا، فالمحلات والمستشفيات مغلقة والحياة متوقفة بشكل كامل.

وأضاف، خلال "البساط أحمدي" في بث مباشر عبر صفحته على "فيسبوك"، أن النظام المصري حاليًا يقوم بإجراءات لتنظيم دخول السودانيين إلى مصر، متابعًا: "الفرق بينا وبين دول أخرى أن الدول الأخرى بتقبض على اللاجئين وبتاخد فلوس كتير من الغرب، أما مصر فتعتبرهم ضيوفها".

وواصل: "مجتش مصر عملت مخيمات لجوء على الحدود مع السودان، ولا عملت ده مع سوريا واليمن، لأن مصر تحترم المواطن اللى عنده ظروف صعبة في بلده، ولكن مفيش حاجة اسمها افتحوا الحدود".

ولفت، إلى أن مصر تستقبل السودانيين الهاربين من الحرب في السودان بترحاب رغم الظروف الاقتصادية التي تعيشها مصر.

وأوضح أن أصحاب الرأي الشائع الآن بشأن "افتحوا الحدود" يأتي من الإخوان وجماعة اليسار.