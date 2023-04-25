الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس المتهم بالشروع فى قتل عامل بالقليوبية

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق بالقليوبية، تجديد حبس سائق توك توك لاتهامه بالشروع في قتل عامل بدائرة مركز شرطة طوخ باستخدام سلاح أبيض خلال مشاجرة نشبت بينهما، بسبب الخلاف على أجرة دفع أجرة ركوب التوك توك، وإصابته بجرح نافذ بالبطن وطلب موالاة الاستعلام عن حالة المصاب.

وكان مدينة طوخ، قد شهدت إصابة عامل بجرح نافذ بالبطن على يد سائق توك توك خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب الخلاف على دفع أجرة توصيلة بالتوك توك، وجرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي؛ لتقديم العلاج وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي، باستقبال شخص مصاب بجرح نافذ بالبطن، إدعاء مشاجرة مع آخر بدائرة المركز.

وانتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "حسام م ا"، 18 سنة بجرح نافذ بالبطن، بسبب مشادة كلامية مع "أ ح م"، 18 سنة سائق توك توك، مقيمان منطقة كفر الفقهاء دائرة المركز بسبب الخلاف على دفع أجرة التوصيل بالتوك توك تطورت لمشاجرة، قام خلالها الأخير بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض.

وجرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم بالواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تجديد حبس سائق الشروع في قتل عامل مركز شرطة طوخ

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