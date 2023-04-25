الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قبل طرحها.. تعرف على صناع أغنية سميرة سعيد الجديدة "زعلنا من بعض"

سميرة سعيد
سميرة سعيد

تستعد النجمة المغربية سميرة سعيد لطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "زعلنا من بعض" والمقرر طرحها على طريقة الفيديو كليب.

وكشفت أمس سميرة سعيد عن برومو فيديو كليب أغنية "زعلنا من بعض" وتعاونت الديفا سميرة سعيد في الأغنية مع كل من:

  • الشاعر الغنائي رمضان محمد.
  • الملحن محمد يحيى.
  • توزيع الموسيقي والفواصل الموسيقية أمير محروس.
  • تسجيل ومكساچ وماستر أمير محروس.
  • إخراج نضال هاني.

 

ومن المقرر أن تطرح سميرة سعيد فيديو كليب أغنية "زعلنا من بعض" خلال الأيام القليلة المقبلة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية ومحطات الراديو والتليفزيون.

آخر أعمال سميرة سعيد الغنائية

وكانت الديفا سميرة سعيد طرحت الفترة الماضية أغنية بعنوان "يامي" عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومحطات الراديو، وهى الأغنية الثامنة من بين أغنيات ألبومها الجديد "إنسان آلي".

وتعاونت سميرة في أغنية "يامى" مع كل من الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر والملحن بلال سرور والموزع الموسيقى هانى يعقوب.

أغنية “زعلنا من بعض” فيديو كليب أغنية “زعلنا من بعض” سميرة سعيد النجمة المغربية سميرة سعيد الديفا سميرة سعيد الديفا أمير طعيمة الملحن محمد يحيى الشاعر الغنائي رمضان محمد نضال هاني أعمال سميرة سعيد الغنائية

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