قبل طرحها.. تعرف على صناع أغنية سميرة سعيد الجديدة "زعلنا من بعض"

تستعد النجمة المغربية سميرة سعيد لطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "زعلنا من بعض" والمقرر طرحها على طريقة الفيديو كليب.

وكشفت أمس سميرة سعيد عن برومو فيديو كليب أغنية "زعلنا من بعض" وتعاونت الديفا سميرة سعيد في الأغنية مع كل من:

الشاعر الغنائي رمضان محمد.

الملحن محمد يحيى.

توزيع الموسيقي والفواصل الموسيقية أمير محروس.

تسجيل ومكساچ وماستر أمير محروس.

إخراج نضال هاني.

ومن المقرر أن تطرح سميرة سعيد فيديو كليب أغنية "زعلنا من بعض" خلال الأيام القليلة المقبلة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية ومحطات الراديو والتليفزيون.

آخر أعمال سميرة سعيد الغنائية

وكانت الديفا سميرة سعيد طرحت الفترة الماضية أغنية بعنوان "يامي" عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومحطات الراديو، وهى الأغنية الثامنة من بين أغنيات ألبومها الجديد "إنسان آلي".

وتعاونت سميرة في أغنية "يامى" مع كل من الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر والملحن بلال سرور والموزع الموسيقى هانى يعقوب.