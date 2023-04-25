الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ماذا قال الخطيب لـ لاعبات "يد الأهلى" عقب التتويج ببطولة الكأس؟

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على حضور مران الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» عقب التتويج ببطولة الكأس، بحضور خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي.

تحدث رئيس النادي مع اللاعبات وجهازهنّ الفني عن تقديره الكامل للروح العالية التي يؤدي بها الفريق المباريات والأداء القوي في مواجهة المنافسين والإصرار الدائم على إحراز الفوز، وهو ما يعكس شخصية من يمثل الأهلي الذي لا يشبع من تحقيق الانتصارات وحصد البطولات.

وشدد  الخطيب في رسالته لمنظومة العمل على ضرورة التكاتف، والتركيز وبذل أقصى جهد لإسعاد جماهير الأهلي، خاصة أن الفريق سيخوض تحديات صعبة على المستويين المحلي والقاري خلال الفترة المقبلة.

أبطال افريقيا استاد القاهرة الإصرار البطولات الانتصارات

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