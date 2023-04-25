الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"صحة كفرالشيخ": جولات على المنشآت الطبية للتوعية بمرض الملاريا

مرض الملاريا
مرض الملاريا

قالت الدكتورة إلهام محمد، وكيلة وزارة الصحة بكفرالشيخ، إن الملاريا مرض يُسببه طفيل وينتقل الطفيلي إلى البشر عبر لدغة البعوض حامل العدوى، ويَشعُر الأشخاص المصابون بالملاريا بإعياء شديد عادةً مع ارتفاع في درجة الحرارة وقشعريرة مصحوبة برجفة، وقد جاء ذلك خلال حملات توعية على المستشفيات للتوعية تزامنا مع اليوم العالمي للملاريا.

وأوضحت وكيلة وزارة الصحة، أنه بالرغم من أن المرض غير شائع في المناخات المعتدلة، فلا تزال الملاريا شائعة في البلدان الاستوائية وشبه الاستوائية.. حيث يصاب ما يقرب من 290 مليون شخص بالملاريا كل عام، ويموت أكثر من 400 ألف شخص بسببه، مؤكدة أن برامج الصحة العالمية توزع الأدوية الوقائية وشباك النوم (الناموسيات) المعالَجة بمبيدات الحشرات لحماية الأشخاص من لدغات البعوض والحد من انتشار عدوى الملاريا.

وأوصت منظمة الصحة العالمية، بتطعيم الأطفال القاطنين بالبلدان ذات معدلات الإصابة العالية بالملاريا، بلقاح الملاريا.

كما أوضح الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، أن الملابس الواقية والناموسيات والمبيدات الحشرية يمكن أن تحميك أثناء السفر.. ويمكنك أيضًا تناول الأدوية الوقائية قبل الرحلة إلى منطقة مرتفعة الخطورة أثناء الرحلة وبعدها.. علمًا بأن العديد من طفيليات الملاريا قد طورت من مقاومتها للعقاقير الشائع استخدامها لعلاج هذا المرض.

وتابع: بناء عليه قامت الدكتورة أماني القرش، مدير إدارة المتوطنة بكفرالشيخ، بعمل حملة مكثفة على المنشآت الصحية بكفرالشيخ وهى مستشفى الحميات بكفرالشيخ والمركز الطبي الحضري بكفرالشيخ للتعريف بحالة الملاريا لاكتشاف حالات الملاريا الوافدة من الدول الأفريقية والتي فيها إصابات بالملاريا، إذ تم نشر التوعية اللازمة للمسافرين لخارج مصر، وأخد الجرعات الوقائية والشهادات الصفراء، وذلك برعاية الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة الدكتورة أماني الحبشي

وشرحت الدكتور أماني القرش مؤشرات وأعراض الملاريا وهى: الحُمّى، القشعريرة، الشعور العام بالانزعاج، الصداع، الغثيان والقيء، الإسهال، ألم البطن، ألم المفاصل أو العضلات، الإرهاق، سرعة التنفس، سرعة ضربات القلب، السعال، موضحة أن بعض الأشخاص المصابين بالملاريا يواجهون دورات من "هجمات" الملاريا.. وتبدأ الهجمة عادةً بالارتعاش والقشعريرة، ثم حُمى شديدة، ثم التعرق، ثم العودة إلى درجة الحرارة الطبيعية.

 

الصحة الملاريا منشأت طبية كفر الشيخ مستشفيات

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