بتصويت الجماهير.. محمد عبدالمنعم الأفضل فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، فوز محمد عبدالمنعم، بلقب الأفضل في مرحلة الذهاب من الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

نال عبدالمنعم، اللقب بعد تفوقه في تصويت الجماهير، على كل ثنائي ماميلودي صن داونز، تيبوهو موكوينا، والناميبي بيتر شالوليل.

وحصد مدافع الأهلي، محمد عبدالمنعم على 79.7%، بينما حصل بيتر شالوليل على 18.7%، مقابل 1.6% لتيبوهو موكوينا.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد أعلن في وقت سابق، عن التشكيل المثالي للدور ربع النهائي لدوري الأبطال، والتي شهدت تواجد رباعي الأهلي محمد عبدالمنعم، محمد هاني، مروان عطية، وحمدي فتحي.

وجاء التشكيل المثالي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: المعز بن شريفية

خط الدفاع: محمد هاني، هينوك إينونجا، محمد عبدالمنعم، أوبري موديبا

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، تيبوهو موكوينا

خط الهجوم: محمد علي بن حمودة، جان باليكي، بيتر شالوليل

وكان الأهلي قد تغلب على ضيفه الرجاء البيضاوي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.