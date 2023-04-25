الثلاثاء 25 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بتصويت الجماهير.. محمد عبدالمنعم الأفضل فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا

محمد عبدالمنعم
محمد عبدالمنعم

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، فوز محمد عبدالمنعم، بلقب الأفضل في مرحلة الذهاب من الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

نال عبدالمنعم، اللقب بعد تفوقه في تصويت الجماهير، على كل ثنائي ماميلودي صن داونز، تيبوهو موكوينا، والناميبي بيتر شالوليل.

وحصد مدافع الأهلي، محمد عبدالمنعم على 79.7%، بينما حصل بيتر شالوليل على 18.7%، مقابل 1.6% لتيبوهو موكوينا.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد أعلن في وقت سابق، عن التشكيل المثالي للدور ربع النهائي لدوري الأبطال، والتي شهدت تواجد رباعي الأهلي محمد عبدالمنعم، محمد هاني، مروان عطية، وحمدي فتحي.

وجاء التشكيل المثالي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: المعز بن شريفية

خط الدفاع: محمد هاني، هينوك إينونجا، محمد عبدالمنعم، أوبري موديبا

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، تيبوهو موكوينا

خط الهجوم: محمد علي بن حمودة، جان باليكي، بيتر شالوليل

وكان الأهلي قد تغلب على ضيفه الرجاء البيضاوي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم محمد عبدالمنعم دورى ابطال افريقيا صن داونز الاهلى

الأكثر قراءة

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023 في مصر

ترند الأرقام يتصدر السوشيال ميديا.. وفتيات الـ"أندر إيدج": "بنتعامل بيه من فترة"

إزالة 13 حالة تعدٍ ووقف بناء مخالف بـ5 مراكز بكفر الشيخ

محافظ الدقهلية: متوقع توريد 490 ألف طن قمح هذا العام

جمعية الهلال الأحمر تعلن الخدمات والطوارئ المقدمة عبر الحدود السودانية

تنفيذ 19 قرار إزالة بناء مخالف بالبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الطريق إلى تحرير سيناء

وائل لطفي

حصن أمان للملايين

منى رجب

تحت الوصاية.. الدراما تكشف أضرار حرمان الأم من الوصاية على أطفالها

عبدالوهاب داود

صناعة النشر والمواجهات التى ندركها متأخرًا

لواء.حمدى البطران

لاظوغلى

جمال-أسعد

مصر .. وما يحدث فى السودان

القس. رفعت فكرى

الأمل يعود لمدينة الأمل!!

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

وحدة الجبهات.. ماذا وراء تحرك إسرائيل الدبلوماسى فى أذربيجان وتركمانستان؟

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل حكومة الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين فى عملية دهس بالقدس المحتلة