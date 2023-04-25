الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

ظاهرة فلكية فريدة في أول مايو.. ما حجم تأثيرها علينا؟

خسوف القمر
خسوف القمر

منذ ساعات، ضجّت جميع وسائل التواصل للحديث عن ظاهرة فلكية فريدة من نوعها في الأسبوع الأول من شهر مايو، حيث أعلن مركز القبة السماوية الفلكي في موسكوا أن عدة مناطق سيشهدون خسوف شبه كلي للقمر.

ويستمر الخسوف نحو ٤ ساعات و١٧ دقيقة سيختفي فيها القمر بالكامل في ظل الأرض، ولهذه الظاهرة العديد من التأثيرات علينا.

الخسوف الكلي للقمر فرصة لإحداث تغيير كبير في حياتك، قد يحدث هذا التغيير فجأة، ستأتي إليك معلومات عن أشياء كنت تبحث عنها ولا تجدها.

قد تجد نفسك تشعر بالدهشة أحيانا من بعض الأشياء التي تعرفها عن الآخرين وعن نفسك أثناء خسوف القمر، لن تكون كل هذه المعلومات سلبية ستكون وسيلة مهمة من أجل إلهامك وتشجيعك على تغيير حياتك.

تقول خبيرة الأبراج ندى عادل هذا الوقت يكون خاص في السنة وفي حياتك، يمكنك جراء التغييرات اللازمة للوصول لطاقتك وإمكانياتك، حاول أن تنفتح على كل شىء واستغل الطاقة المتاحة لك واعلم أن الكون موجود دائمًا لدعمك ودعم رحلتك، يجب أن تثق في طريقك وثق في مسار هذا الخسوف.

في هذا الخسوف، انتبه لمشاعرك وحدسك وعلامات الكون، ستبدأ هذه الطاقة قبل حوالي يومين من الخسوف وتستمر لمدة يومين تقريبا بعده، إذا كان لديك في أي شيء يمكن أن تفعله، إذا أردت أن تبكي فافعل ذلك، إذا كنت تريد الصراخ فافعل ذلك أيضا، اتبع مشاعرك دون سؤال، وحاول  أن تكون لطيفًا مع الآخرين لأنهم يمرون بهذه الطاقات المكثفة أيضا.

مع مرور هذه الظاهرة ستحدث العديد من الأشياء الجيدة، حيث يمكنها أن تدفع طاقتك في مجال العمل لترقية ومكانة لم تكن تحلم بها، فحاول استغلال تلك الفرصة قدر الإمكان.

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