الشرطة الألمانية تعتقل سوريًا للاشتباه بتخطيطه لاعتداء

أفادت الشرطة الألمانية، الثلاثاء، بأنها اعتقلت سوريًا يبلغ 28 عامًا للاشتباه بتورطه في مخطط جهادي لاستخدام قنبلة محلية الصنع ضد أهداف مدنية.

وقالت الشرطة، التي ألقت القبض على الرجل في هامبورج، إنها فتشت أيضًا عددًا من المواقع في المدينة الساحلية الشمالية وكذلك في بلدة كيمبتن الجنوبية.

وشارك نحو 250 من أفراد الشرطة في العملية صباح الثلاثاء، وضبطوا أدلة بينها مواد كيميائية.

وأوردت الشرطة ومكتب الإدعاء العام في هامبورج في بيان إن المشتبه به حاول "صنع حزام ناسف في منزله، لينفذ به هجومًا على مدنيين".

وقالت السلطات إن التحقيقات تركزت حول المشتبه به البالغ 28 عامًا وشقيقه البالغ 24 عامًا.

ويشتبه بأنهما كانا يخططان لهجوم "بمتفجرات محلية الصنع" تستهدف "أهدافًا مدنية"، وذلك بدافع من "اقتناعات متطرفة".

ووفقًا للسلطات "لا يوجد مؤشر إلى هدف محدد للهجوم".

ويعتقد أن الشقيق الأكبر قد استخدم في الأسابيع الأخيرة "منصة إي باى" (eBay) ومقدمي خدمات آخرين" لشراء مكونات لازمة لصنع مواد متفجرة.

كما يعتقد أن شقيقه الأصغر، الذي يعيش في كيمبتن، قدم دعمًا للتخطيط للهجوم.

وقالت الشرطة إن القضاء الألماني وجه بالفعل تهمة "تمويل الإرهاب" إلى الشاب ابن الـ28 عامًا.

وفي قضية أخرى، وجد المحققون "دافعًا" لهجوم وقع في مركز للتدريب البدني في دويسبورغ في 18 أبريل، وفقًا لمكتب الادعاء العام في دوسلدورف.

والمشتبه به الرئيسي في هذا الهجوم، الذي أوقع أربعة جرحى أحدهم بحالة خطيرة، سوري يبلغ 26 عامًا وألقي القبض عليه ليل السبت.

وبعد فحص محتويات هاتفه الخليوي، قال المصدر نفسه إن المحققين يعتقدون بوجود "دافع" لدى المشتبه به، الذي ضبطت الشرطة لدى تفتيش منزله سكينين يحتمل أنه استخدمهما في الهجوم.

وارتكب متطرفون عدة هجمات عنيفة في ألمانيا في السنوات الأخيرة، كان أكثرها دموية هجومًا بشاحنة في إحدى أسواق عيد الميلاد في برلين في ديسمبر 2016 أودى بـ12 شخصًا.

ونفذ الاعتداء تونسي من أنصار تنظيم داعش، كان رُفض طلب لجوئه.

وفي واقعة أخرى، سُجن متطرف وزوجته عام 2020 بتهمة التخطيط لهجوم بقنبلة بيولوجية في ألمانيا باستخدام مادة الريسين السامة.